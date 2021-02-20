Erdoğan: Yeni Amerikan yönetimiyle işbirliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’deki yeni yönetimle işbirliğinin daha da güçlendirilmesini istediklerini söyledi.

Fotoğraf: AA

Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi’nin (TASC) programına video mesaj gönderen cumhurbaşkanı, Türkiye olarak ABD’yle ortak menfaatlerin, görüş ayrılıklarından çok daha fazla olduğuna inandıklarını dile getirdi.

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Erdoğan, “Bu anlayışla uzun vadeli bir perspektifle kazan-kazan temelinde yeni Amerikan yönetimiyle işbirliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz” ifadesini kullandı.

‘Türkiye üzerine düşeni yapacak’

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin iki ülke arasındaki müttefiklik ve stratejik ortaklık ilişkisine yaraşır şekilde üzerine düşeni yapmayı sürdüreceğini belirterek, ‘her ihtilaftan medet uman Türkiye karşıtı çevrelerin, Amerikan kamuoyunu Türkiye aleyhine yönlendirebilmek için yoğun çaba içinde olduğunu’ kaydetti.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu çevrelerin, yalan ve iftiralarına muhakkak sizler gereken cevabı veriyorsunuz. Amerikan toplumunun Türkiye’yi daha iyi anlaması için de çaba gösteriyorsunuz. Sizlerin gayretleri hem iki ülkeyi hem de iki halkı birbirine daha da yakınlaştıracaktır.”