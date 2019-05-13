Erdoğan, Yeneroğlu’na kapıyı göstermiş: İstifa etsinler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararını eleştirenlerin istifa etmesini istediği öne sürüldü.

Yeneroğlu

AKP’de YSK’nın kararını eleştirenlerin olduğu yönünde kulis haberleri yayınlanırken AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu kararın alındığı gece bir tweet atarak hukukun sesinin kısılmaması gerektiğini dile getirmiş ve “Aksi takdirde tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir” demişti.



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Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre Erdoğan partisinin MKYK toplantısında şunları söylemiş: “Ahmet (Davutoğlu) bey eski başbakanımız, onların yaptığı açıklamaları anlıyorum. Ama partimizin içinden arkadaşlarımızın hele ki parti yönetimindeki arkadaşlarımızın yaptığı paylaşımları anlamıyorum. Madem böyle düşünüyorlar, arzu ediyorlarsa istifa etsinler.”

Erdoğan, gereğini yapacaklarını belirtirken “Hele bir ramazan ve bayram geçsin” demiş.