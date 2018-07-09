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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan yemin ederken: Babacan ve Davutoğlu eşleriyle Ermenek’i ziyaret etti

 

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakan Ali Babacan, Karaman’ın Ermenek ilçesindeki tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Fotoğraf: DHA

AKP’nin ekonomi politikalarında uzun bir dönem söz sahibi olan eski başbakan yardımcısı Babacan ve Davutoğlu, 24 Haziran’daki seçimler için yeniden adaylık başvurusu yapmamıştı.

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Ermenek’e eşleryle birlikte giden iki isim, tarihi ve turistik yerlere ziyaretlerde bulundu. Zeyve Pazarı ve tarihi Ulu Cami’yi ziyaret eden Davutoğlu ve Babacan’a yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Davutoğlu ve Babacan, Ermenek’ten Konya’nın Taşkent ilçesine geçerek geziyi sürdürdü.

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24 Haziran’daki seçimlerle birlikte vekillik görevi sona eren Babacan, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. İki ismin, sarayda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın göreve başlaması nedeniyle düzenlenen törene katılımlarına dair herhangi bir bilgi henüz yok.

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