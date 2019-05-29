Erdoğan yedi eski Meclis başkanını göreve çağırdı: Sadece CHP’li Çetin reddetti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oluşturduğu Yüksek İstişare Kurulu’na üyelik teklif edilen yedi eski TBMM başkanından Hikmet Çetin dışındakiler teklifi kabul etti.

Fotoğraf: Wikipedia

AKP’nin kurucusu ve eski TBMM başkanlarından Bülent Arınç Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine getirileceğini duyurmuş, eski içişleri bakanı Abdülkadir Aksu Vakıfbank yönetim kurulu başkanlığına, eski TBMM başkan vekili Sadık Yakut bankanın yönetim kurulu üyeliğine getirilmişti. AKP döneminde çalışma, tarım ve devlet bakanlığı görevinde bulunan Faruk Çelik’in Ziraat Bankası yönetim kurulu üyeliğine getirildiği açıklanmıştı.

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Erdoğan siyasetin eski önde gelen isimlerini devlet kademelerinde görevlendirme hamlesine eski TBMM başkanlarıyla devam etti.

Habertürk’ten Çimen Çetin’in haberine göre kararnameyle ‘millete ve devlete hizmeti geçmiş’, ‘bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi amacıyla’ oluşturulan Cumhurbaşkanlığı YİK için hayattaki tüm Meclis başkanlığı ve Meclis başkan vekilliği yapmış isimlere üyelik teklif edildi.

Teşekkür edip reddetti

1997-1999 döneminde TBMM başkanlığı yapan CHP kökenli Çetin, teklife teşekkür edip kurulda yer almayı kabul etmedi.

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Çetin dışındaki eski TBMM başkanları Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz ve İsmail Kahraman ise teklifi kabul etti.

Kurula devletin üst düzey kademelerinde görev yapan başka isimlerin de alınması bekleniyor.