Erdoğan ‘yatay mimari’ isterken: Haliç’teki kamu arazisinde kat sınırı 10’a çıkarıldı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta ‘dikey mimari’yi eleştirdiği İstanbul’da Haliç kenarındaki 10 bin metrekarelik alanda kat sınırı dörtten 10’a çıkarıldı.

Habertürk’ten Esra Boğazlıyan’ın haberine göre İstanbul büyükşehir belediyesi (İBB) meclisince yapılan plan tadilatıyla 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı değiştirildi.

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İçinde iki market ve bir pazar yerinin de bulunduğu alanında yapılan imar planı değişikliğine CHP ve MHP grubu itiraz etti. İtirazlar sonuç vermezse, plan tadilatı yargıya taşınacak.

İBB İmar Komisyonu’nun CHP’li üyesi Sedat Özkan şunları söyledi: “Bu alan İBB’ye ait parseldi. Daha sonra İBB, burayı kendi iştiraki olan İmar İnşaat A.Ş.’ye geçirdi. Bu devirden birkaç ay sonra da plan tadilatı geldi. Zaten bir kısmı ticaret alanıydı ve imara açıktı. Fakat 1/1000 ve 5000 imar plan değişikliğiyle kat sınırı dörtten 10’a çıkarıldı. Yani artık buraya konut yapılabilir. 9 bin 672 metrerakerelik alanda halihazırda pazar yeri ve iki market bulunuyor. Bu plan tadilatına itiraz ettik, bizimle birlikte MHP de itiraz etti. Eğer bu itirazdan sonuç alamazsak mahkemeye gideceğiz. Burası Haliç’in hemen kenarı, kamunun mülkiyetinde bir alan. Yoğun yapılaşmanın olduğu bir yerde kamunun hizmetinde kullanılmalı, donatı ve yeşil alan olmalı. Tezatlığa bakın ki Eyüp belediyesi bir yandan Haliç’in silueti bozulmasın diye vatandaşa kendi yapılarında kat sınırlama getirmeye çalışıyor. Diğer taraftan ise belediyeye ait parselde hem yoğunluk artışı hem fonksiyon değişikliği yapılıyor.”