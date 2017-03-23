Erdoğan ‘yatay mimari’ istedi, Topbaş onayladı: Doğru yerlerde doğru yapılar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul’a yapılacak binaların yüksekliklerine yeni düzenlemeyle sınırlama getirildiğini duyurdu: “Özellikle sayın cumhurbaşkanımızın da üzerinde durduğu ‘az serbest’, ‘yükselti serbest’ mantığını artık geride bırakıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde yapılaşmada yapılan hatalara değinerek dikey değil yatay mimariden yana olduğunu savunmuştu. Erdoğan, AKP iktidarı döneminde artan İstanbul Boğazı çevresindeki çarpık yapılaşmaya sitem edip bu bölgedeki yapılaşmayı düzenleyecek bir ‘Boğaz Yasası’ hazırlanması gerektiğini de söylemişti.

‘Tüm konutların yatay olması mümkün değil’

Valilikte düzenlenen basın toplantısında konuşan Topbaş, “Bir çalışma yaptık. Esasında kentte yüksek yapılı binalar yapılır mı yapılamaz mı diye şehir plancıları bunu devamlı tartışırlar. Doğru yerlerde doğru yapılar yapmak lazım. Yüksek yapılar da yapılabilir. Paris’te ‘La Defense’ bölgesini bir örnek olarak bilebiliriz” dedi.

İBB başkanı, İstanbul’un 5400 kilometrekarelik alanının yarısında yapılanma olduğunu aktaran belediye başkanı şöyle devam etti: “Dört milyon civarında birim olarak konut olarak düşündüğünüzde 100 metrekarelik bu konutları yatay haline getirdiğinizde sığması mümkün değil. Ortak alanlar, yollar bir takım donatı alanlarını da koyduğunuz zaman yetmez. Demek ki katlanması gerekiyor. Ama doğru çözümler getirmek lazım.”

‘Başta tarihi yarımadanın arkasına düşen yerleşimler’

İstanbul’un dijital haritalarını hazırladığını ve topografik etkileri dikkate alan bir takım yükseltiler belirlendiğini aktaran Topbaş, “Ona göre başta tarihi yarımadanın arkasına düşen tüm yerleşim birimleri ve ilçelerde bu öngörüldü. O yükseklikler üzerinde bir yapı verilmiyor” diye konuştu.

Belediye başkanı sözlerini şöyle bitirdi: “Özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın da üzerinde durduğu ‘az serbest’, ‘yükselti serbest’ mantığını artık geride bırakıyoruz. Artık böyle bir kavram kalmadı.”