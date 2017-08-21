Erdoğan yargıyı ‘gösterdi’: Kılıçdaroğlu’nun tutuklanması gündemimde yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hedefe oturttuğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutuklanma ihtimali için, “Benim gündemimde böyle bir şey yok” dedi.

Ürdün ziyareti öncesi havalimanında konuşan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun bu ihtimali gündeme getirmesine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı: “Kılıçdaroğlu doğmamış çocuğa don biçiyor. Yargıdan böyle bir şey geldi mi? Kendini gündemde tutabilmek için buna benzer şeyler üretiyor. Benim gündemimde böyle bir şey yok.”

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Ne olmuştu?

Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklandığı MİT TIR’ları soruşturmasının, Kılıçdaroğlu’na uzanabileceğini ima etmişti.

Erdoğan, Berberoğlu’nun “Buradan çıktım çıktım. Çıkmadığım takdirde açıklamalarda bulunacağım” dediğini öne sürerek, “İçerdeki zatla Kılıçdaroğlu’nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın” demişti.

Cumhurbaşkanının bu ifadeleri üzerine CHP’den yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu’na ‘kumpas kurulduğu’ savunulmuştu.

Süreçte son olarak Kılıçdaroğlu tutuklanabileceği ihtimali için, “Her şeye hazırlıklıyım” demişti.