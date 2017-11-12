Erdoğan ‘yabancı sınırlaması’ için 2019 sonrasını işaret etti

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, futboldaki yabancı sınırının 2019’dan sonra ele alınması gerektiğini söyledi.

NTV Spor’un yayınına katılan Erdoğan, futbol kulüplerinin futbolcuları milli takım için hazırladıklarını ifade etti.

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“Milli takıma hazır olabilmek için bir defa oyuncunun oyun saatinin, oyun dakikasının miktarının fazla olması lazım” diyen Erdoğan, bir futbolcunun ne kadar çok oynarsa o kadar milli takıma hazır olacağını kaydetti.

Erdoğan, “Ama bizim diyelim ki; en güçlü takımlarımızda biz istikbal vaat eden veya beklediğimiz futbolcularımız olmazsa, bizim oradaki şans yüzdemiz eksilir. Biz yine de yurt dışında oynayan futbolcularımızı, lejyonerlerimizi almak suretiyle takım oluşturmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Tarih verdi

Cumhurbaşkanı, transferlere değinerek yabancı sınırının kaldırılmasına dair tarih verdi: “Birçok yabancı futbolcuyla diyelim ki 2019’a kadar anlaşmalar yapılmış. O tarihe kadar anlaşmalar yapıldığına göre bunun üzerine herhangi bir spekülasyon yapmaya gerek yok. Çünkü bu yürüyen bir süreç. 2019’dan sonrasına yönelik Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tüm kulüplerle oturup masaya yatırmalı ve bundan sonraki süreci nasıl sürdürelim, yürütelim konusunda durmalarında fayda var. Yabancı futbolcu olmasın mı? ‘Hiç olmasın’ mantığı bir defa yanlış bir mantık. Olacak bir şey değil. Çünkü onların da bizim futbolumuza katacakları çok şey var. Onların katkısı tribünlere de ayrı bir hareket, canlılık getirecektir. Bunları da görmemezlikten gelemeyiz.”

Perdeyi Dilmen açmıştı

TFF, 2015 yılında hayata geçirdiği düzenlemeyle Süper Lig kulüplerinin kadrolarında 14 yabancı futbolcu bulundurmalarına olanak tanımıştı.

Yabancı kuralına yüksek sesle ilk itiraz NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’den gelmişti.

Dilmen, 19 Ağustos’ta oynanan Kasımpaşa-Beşiktaş maçını yorumlarken “Bugün sahada İstiklal Marşı’nı bilen kaç kişi vardı? Lig zıvanadan çıktı. Türkiye’den ebenin doğurduğu dört kişi sahada yok” demişti.

‘Dünya kadar para veriyoruz bunlara’

Başbakan Binali Yıldırım ise “Dünya kadar para veriyoruz bunlara… Bunun adı ‘Desinler ki ağanın fesi var!’” diyerek yabancı kuralını eleştirmişti.

Fatih Terim’in Türkiye futbol direktörlüğü görevinin son bulmasının ardından milli takımın başına geçen Rumen teknik direktör Mircea Lucescu da ‘yabancı serbestisi’nin A Milli Takım’ı olumsuz etkilediğini savunmuştu.