Erdoğan yabancı gazetecilere ‘gazetecilik dersi’ verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Hakikatin tecellisi için çalışmak yerine tek gayesi iktidarı devirmek olan muhteris bir siyasetçi gibi davrananlara da gazeteci gözüyle bakmıyoruz” dedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Cumhurbaşkanı, yabancı basın mensuplarıyla Dolmabahçe Ofisi’nde bir araya geldi.

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Erdoğan 30’u aşkın gazeteciye hitaben yaptığı konuşmada “Gazetecilik unutmayın hakikat arayışıdır. Çünkü her gazeteci aynı zamanda bir araştırmacıdır. Gazeteci doğruların peşindeki insandır” dedi.

‘Gazeteci gözüyle bakmıyoruz’

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti:

“Yalan ve manipülatif haberlere tevessül etmek muhatabına saygısızlık etmemenin yanında, bireyin doğru haber alma hakkını da ihlal etmektir. Hepimizin üzerine titrediği medya özgürlüğü işte bunun için vardır. İnandırıcılığını ve itibarını kaybetmiş bir medyanın, açık söylüyorum, ne topluma ne de insanlığa hiçbir faydası olamaz. Takipçilerinin nezdinde güven erozyonuna uğrayan bir basın kuruluşu öncelikle o meslek mensupları için ağır bir yüktür. Demokrasilerde dördüncü kuvvet olarak nitelendirilen medya siyaseti dizayn etmenin, muarızlarını imha etmenin bir aracı haline dönüştürülmemelidir.

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Biz basın yayın organlarının halk adına siyasetçileri denetlemesine, milletin çıkarları için gözcülük yapmasına asla karşı çıkmadık, çıkmıyoruz. Bilakis denetim aracı olması gereken medyanın bir tahakküm aracına, siyaseti kendi istekleri doğrultusunda biçimlendirme vasıtasına dönüşmesine itiraz ediyoruz. Biz seçilmişler üzerinde anti demokratik bir vesayet organı gibi hareket eden, kibirli, yanlı, art niyetli bir gazetecilik anlayışına karşı çıkıyoruz. Gerçeklerin ortaya çıkması için kimi zaman canı pahasına görev yapan basın emekçilerine saygımız sonsuzdur. Ancak hakikatin tecellisi için çalışmak yerine tek gayesi iktidarı devirmek olan muhteriz bir siyasetçi gibi davrananlara da gazeteci gözüyle bakmıyoruz.

‘Zihinlerindeki kalıplar, ön yargılar‘

Kalemini ve kamerasını terör örgütlerinin emrine verenler bizim nezdimizde asla gazeteci olamaz. Bizi sık sık eleştirenlerin bilerek gözden kaçırdığı nokta işte burasıdır. Çoğu zaman muhataplarımız gerçeği keşfetmek için değil, zihinlerindeki kalıplara, ön yargılara cevap bulma gayesiyle ülkemize bakıyorlar. Biz, sizlerden ülkemizle ilgili meselelere hakkaniyetle yaklaşmanızı, bize dair haberleri etik ilkeleri çerçevesinde değerlendirmenizi rica ediyoruz. Algının, olgunun önüne geçtiği böylesi bir dönemde sizlerden sadece gerçeklerin peşinde koşmanızı bekliyoruz.”

Türk gazeteciler salondan çıkarıldı

Erdoğan sözlerini tamamlamasının ardından yabancı basından gazetecilerin sorularını yanıtlamak üzere toplantıyı uzattı. Ancak bu aşamada Türk gazeteciler salondan çıkarıldı.