Erdoğan: Ya siyasetin diliyle ya da sahada yaşayacakları acı tecrübeyle anlayacaklar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz’de yükselen tansiyonla ilgili, “Ya siyasetin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübeyle anlayacaklar” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA

İstanbul’daki, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nin açılışını yapan Erdoğan Türkiye’nin hakkaniyetli olduğu sürece diyaloğa açık olduğunu belirterek, “Türkiye kendisine dayatılan haritaları yırtıp atar. Türkiye ve Türk milleti olarak biz her ihtimale ve her sonuca hazırlıklıyız” dedi.

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Açılışı yapılan hastanenin 758 yataklı ve 16’ncı şehir hastanesi olduğunu, 352 yataklı ek bina yapılacağını belirten cumhurbaşkanı hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, son günlerde artan vaka ve yoğun bakım sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayakta olduğunu vurguladı.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

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*Vatandaşlarımızı ‘TAMAM’ diye adlandırdığımız temizlik, maske mesafe kuralına uymalarını bir kez daha rica ediyorum. Maalesef uzmanlar ve şahsım sürekli uyarmamıza rağmen, “Maske” diyoruz uyulmuyor, “Mesafe” diyoruz”, “Temizlik” diyoruz uyulmuyor. “Düğünlerde dikkat” diyoruz tutulmuyor.

*Ülkemizin denizi geçip, derede boğulmaması için hep birlikte salgın musibetinin üstesinden gelmeliyiz.

*Çaresi bulunana kadar her vatandaşımız kendi tedbirini alacak.

*Fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının hakkını ancak sorumlu davranarak ödeyebiliriz. Milletimizin her bir ferdini tedbrlere uyarak salgını ortadan kaldırma seferberliğine davet ediyorum.

*Ülkemize karşı husumetlerini maalesef kamuoyu önünde dahi ifade etmekten çekinmeyenlerin ifşa ettikleri darbe ve siyasi entrika senaryolarını birer birer yırtıp çöpe atacağız.