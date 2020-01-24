Erdoğan: Verilen destek Hafter’i şımarttı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile düzenlediği ortak basın toplantısında “Verilen destek Hafter’i şımarttı” dedi.

Fotoğraf: DHA

Erdoğan ile Merkel’in Vahdettin Köşkü’nde basına kapalı yapılan ve 1 saat 20 dakika süren görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısının gündeminde Türkiye – Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ve Libya vardı.

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‘Destek Hafteri şımarttı’

“Libya’daki mevcut hükümete destek sağlamamızın amacı kan dökülmesinin önüne geçmek” diyen Erdoğan, “Verilen destek darbeci Hafteri şımarttı” dedi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne desteğin ‘yükümlülük’ olduğunu vurgulayan cumhurbaşkanı şu ifadeleri kullandı: “Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) destek vermek, BMGK’nin 2259 sayılı kararı gereğince bir tercih değil yükümlülüktür. Türkiye ve Almanya olarak sorunların diyalog yoluyla çözümüne öncülük veriyor, taraflara sağduyu ve aklıselim çağrısında bulunuyoruz. Bölgesel konularda Almanya ile diyaloğumuzu güçlendirerek devam ettireceğiz.”

“500 yıllık maziye sahip olan Türkiye’yi Libya’ya davet eden bu dostlara bizim ‘Hayır’ dememiz mümkün değildi” diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “55 maddeyi sözde kabul etmek başka bir şey ama altına imzayı koymak başka, Hafter henüz buna imzayı koymuş değil. Terör noktasında herhangi bir tanınırlığı olmayan kişiye değil, Serrac’a ve ordusuna destek veriyoruz. Hafter’e desteklerin arkasında Abu Dabi yönetimi var, Mısır var. Bunlar silah desteğini veriyorlar ve Wagner yine bu işin arkasında var.”

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‘Libya için askeri komite yeniden toplanabilir’,

“Libya’da olumlu adımların atılmasını umuyorum ama çatışmalar hemen sonlanmayabilir” diyen Almanya başbakanı ise “Libya için Birleşmiş Milletler özel temsilcisinin girişimleriyle askeri komitenin tekrar bir araya gelmesi söz konusu. Libya’da kırılgan ateşkesin sağlam bir ateşkese dönüşmesi için çaba harcanması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

‘İdlib’den kaçanların barınması için maddi destek vereceğiz’

Şu anda İdlib’den kaçan 400 bine yakın kişinin ülke sınırlarına doğru hareket ettiğini belirten Erdoğan, sığınmacıların kalması için “Süratle briket barınaklar yapmak için seferberlik ilan ettik” dedi.

Cumhurbaşkanı, ayrıca AB’nin sığınmacıların barınmasına ilişkin Türkiye’nin projelerine maddi katkı amaçlı iki taksitte ödenecek 6 milyar avroluk (39.3 milyar lira) bir destek vereceğini belirtti.

Almanya Başkanı Merkel de, “İdlib’den kaçanların insani durumunu düzeltmek için maddi katkıya hazırız” diyerek, Türkiye’ye kaçan sivillerin barınması için gerekli yardımların yapılacağını belirtti.

Merkel ayrıca “AB’nin sığınmacılar konusunda 3 artı 3 milyar avroluk desteğin dışında destek vereceğini düşünüyorum” dedi.