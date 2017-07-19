Erdoğan ve Yıldırım görüşüyor: ‘Kabine değişikliği kuvvetle muhtemel’

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Anıtkabir için yapılan tartışmalı imar planı değişikliğiyle ilgili “Aklımızı peynir ekmekle mi yedik? Milli Savunma Bakanlığı’na tahsis edilen alan içerisinde bir yapılaşma, akla zarar bir iştir. Buna hiç kimse evet demez” dedi.