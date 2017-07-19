Erdoğan ve Yıldırım görüşüyor: ‘Kabine değişikliği kuvvetle muhtemel’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ‘Ak Saray’da görüşüyor: “Kabine değişikliği kuvvetle muhtemel.”
Görüşme planlanmamıştı.
Erdoğan ve Yıldırım arasındaki görüşmeyle ilgili Reuters’a konuşan cumhurbaşkanlığına yakın kaynaklar, kabine değişikliğinin gündemde olabileceğini söyledi.
Kaynaklar, “Görüşmenin ardından kabine değişikliğine ilişkin karar alınması kuvvetle muhtemel” dedi.
Referandumun ardından Erdoğan’ın AKP genel başkanı olmasıyla birlikte kabine değişikliği gündeme gelmişti.
Yıldırım, görüşmenin ardından açıklama yapacak.