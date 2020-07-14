Erdoğan ve Trump telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

İletişim Başkanlığı açıklamasına göre, görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

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Açıklamada iki liderin, hem 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılması hem de Libya’da kalıcı istikrarın sağlanması için iki müttefik olarak daha yakın çalışma hususunda mutabık kaldıkları aktarıldı.

ABD’den ‘müzakere’ vurgusu

Beyaz Saray ise, Erdoğan ile Trump’ın gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, ‘bölgesel konuların müzakere yoluyla çözülmesi’ vurgusu yaptığını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere yazılı açıklamasında, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump, ABD ve Türkiye arasındaki pozitif ticaret ilişkilerini görüştü ve bölgesel konuların müzakere yoluyla çözülmesinin gerekliliğine olan inancımızın altını çizdi” ifadesine yer verildi.