Ses kayıtlarının iletilmesinin ardından: Erdoğan ve Trump, Kaşıkçı’yı görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump Paris’te ikili bir görüşme yaptı.

NTV’nin aktardığına göre, Beyaz Saray’dan bir yetkili Erdoğan ve Trump’ın Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmesi sonrası yaşanan gelişmeleri ve yapılacakları görüştü.

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Erdoğan Paris’e giderken gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaşıkçı’nın öldürüldüğü dakikalara ilişkin ses kayıtlarının ABD dahil dört ülkeye iletildiğini söylemişti. Bu, ses kayıtlarının ‘resmen dinlenmesinin’ ardından iki ülke arasında yapılan ilk üst düzey temas.

Birinci Dünya Savaşı’nın bitişinin 100’üncü yıldönümü törenleri için Paris’te bulunan Erdoğan ve Trump dün gece yemekte yan yana oturmuştu.