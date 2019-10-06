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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan ve Trump ‘güvenli bölge’yi konuştu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı. İki lider önümüzdeki ay Washington’da bir araya gelmeyi kararlaştırdı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili meselelerin yanısıra Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan ‘güvenli bölge’ hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘güvenli bölge’nin şart olduğunu ifade etti. 

Erdoğan-Trump ikilisi, ABD başkanının daveti üzerine önümüzdeki ay ABD’nin başkenti Washington’da bir görüşme yapmayı kararlaştırdı.

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