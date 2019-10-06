Erdoğan ve Trump ‘güvenli bölge’yi konuştu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı. İki lider önümüzdeki ay Washington’da bir araya gelmeyi kararlaştırdı.
İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili meselelerin yanısıra Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan ‘güvenli bölge’ hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘güvenli bölge’nin şart olduğunu ifade etti.
Erdoğan-Trump ikilisi, ABD başkanının daveti üzerine önümüzdeki ay ABD’nin başkenti Washington’da bir görüşme yapmayı kararlaştırdı.