Erdoğan ve Trump ‘güvenli bölge’yi konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019-2020 Kültür Sanat Sezonu’nun açılışında konuştuktan sonra, orkestrayı şef ile birlikte yönetti. “Bu şehrin insanlarına güvendiğimiz kadar, daha fazlasıyla sanatçılarımıza güveniyoruz” diyen İmamoğlu, “Lütfen yanımızda olun. Ürettiklerinizi bu kentin her noktasıyla paylaşmak için, biz, bu sürecin emrine amadeyiz. Biz, yönetimde şehrin moderatörü olduğumuz gibi, kültür ve sanat yaşamında da bir moderatörü olacağız. Kültür ve sanata, sanatçıların işine karışmayacağız. Özgür sanat, güzel işler üretir” dedi. İmamoğlu, açılıştaki konuşmasında, Beştepe’deki ‘sandalye krizi’ne de esprili şekilde değindi.