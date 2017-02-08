Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem: Güvenli bölge, mülteci krizi, terörle mücadele

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump dün gece telefonda görüştü.

İki liderin Trump göreve başladıktan sonraki ilk temasına ilişkin cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre yaklaşık 45 dakika süren görüşmede müttefiklik ve yakın işbirliği konusu öne çıkarken, ‘güvenli bölge,’ ‘mülteci krizi’ ve ‘terörle mücadele’ konularının görüşmenin merkezini oluşturduğu belirtildi.

Trump, Türkiye ile ikili ilişkileri geliştirmek ve bölgesel konularda daha yakın işbirliği içinde olmak istediklerini söylerken, Erdoğan ise ABD’den ‘FETÖ’ ile mücadelede Türkiye’nin yanında olmasını istedi.

Erdoğan ABD’den Suriye’de PYD ve YPG’nin yanında durmamasını talep ederken, iki liderin El Bab ve Rakka’da birlikte hareket etme konusunda mutabık kaldığı, ayrıca iki ülke arasında ekonomik işbirliğinin artırılması için atılacak adımların da görüşüldüğü bildirildi.

Resmi olmayan ilk görüşme seçim sonrası yapılmıştı

Trump’ın seçilmesinden sonra iki liderin telefon görüşmesinin detaylarını Diken’den Amberin Zaman’a aktaran ABD’li resmi kaynaklar, konuşmanın ‘inanılmaz iyi’ ve ‘hayli renkli’ geçtiğini söylemişti. Kaynaklara göre Trump, “İyi akşamlar, size gerçekten çok büyük hürmet duyuyorum. Ülkeniz için çok iyi şeyler yaptınız” diye söze başlayıp “Kızım Ivanka yanımda, hat bağlantısını o kurdu. Sizin çok büyük hayranınız ve destekçiniz” diye devam etmiş.

Erdoğan’ın IŞİD, Fethullah Gülen, PYD ve Musul’la ilgili Türkiye’nin derin kaygılarını paylaştığını belirten kaynaklar, Trump’ın “Durumunuzu anlıyorum, sıkıntılarınızı anlıyorum. Bu konularda bir çözüm getirmemiz, birlikte çalışmamız gerekiyor” dediği, Erdoğan’ın ise Türkiye’nin IŞİD’e karşı verdiği mücadelede kat ettiği mesafe hakkında bilgi verdiği aktarılmıştı.

Erdoğan ‘hayra yormuştu’

Erdoğan, ABD seçimlerinden sonra yaptığı ilk açıklamada, “Ben, şahsım ve milletim adına Amerikan halkının bu tercihini hayra yormak ve başarılarla dolu bir gelecek temenni ediyorum” demiş, seçimden sonra ABD’de başlayan protestoları ‘hazımsızlık’ olarak değerlendirmişti.