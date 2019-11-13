ABD’li senatörlerden Erdoğan’a: Türkiye’nin Rusya yanında olmasını istemiyoruz

ABD ziyaretinde Başkan Donald Trump ile görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, oval ofisteki salonda, Lindsey Graham başta olmak üzere ABD Kongresi’nden senatörlerle bir araya geldi. Türkiye’nin Rusya ile birlikte hareket etmemesini, Erdoğan’a bizzat ileten senatörler, IŞİD’e karşı savaşta müttefikleri olan Kürtlere karşı tutumun da değişmesini, bu şekilde daha çok ticaret yapma imkanının bulunacağını ifade ederek, istedi.

Fotoğraf: Reuters

Senatörlerin talep ve sorularına karşılık Erdoğan, dünyada en çok Kürt’ün yaşadığı ülkenin Türkiye olduğunu, ayrıca Kobani’den Türkiye’ye 300 bin Kürt’ün göç ettiğini belirtti. Erdoğan, senatörlerin ‘Kürt’ dediğinin ‘terörist örgüt PKK/YPG’ olduğunu, başlarındaki kişinin ise PKK lideri Abdullah Öcalan’ın ‘manevi oğlum’ dediği Ferhat Abdi Şahin olduğunu söyledi. ‘Güvenli bölge’ ile ilgili her türlü planı yaptıklarını, bir kaç ay içinde bu bölgeye 1 milyon mültecinin yerleştirilebileceğini de bildirdi. Buna karşılık Avrupa’dan yeterli yardım alamadıklarını belirtti.

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Trump ise Türkiye’de şu anda 4 milyon sığınmacı olduğunu belirterek, bunların Avrupa’ya geçmesi halinde Avrupa’nun gerekeni yapacağını umduğunu söyledi.