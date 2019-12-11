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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan ve Putin, telefonda Suriye ve Libya’yı görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile  Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bu akşamki basın toplantısında görüşmeye ilişkin şu bilgileri vermişti: “Biraz sonra, 19.30-20.00 saatleri arasında, Cumhurbaşkanımızın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi olacak. Suriye’ deki gelişmeleri Fırat’ın doğusundaki gelişmeleri, hem de İdlib’deki son durumu Cumhurbaşkanımız detaylı bir şekilde ele alacak. Libya’daki gelişmeler önem arz ediyor. Bu konuları da Sayın Putin ile görüşecekler.

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İran ve Rusya tarafına gerekli telkinleri yaptık. Nihai olarak Suriye’de çözüm bir siyasi geçiş ile gerçekleşecek.”

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