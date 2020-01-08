Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan ve Putin’den 12 Ocak’ta, Libya’da ateşkes başlaması için çağrı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 12 Ocak’tan itibaren Libya’da ateşkes yapılması yönünde çağrı yaptıklarını duyurdu.

Erdoğan ve Putin’in Rus doğalgazını Avrupa’ya aktaracak TürkAkım hattının açılışı yapmasının ardından sürpriz bir basın toplantısı yapan Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, 12 Ocak Pazar Günü saat 00:00’da ortak ateşkesin başlamasının öngörüldüğünü söyledi.

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Lavrov, ayrıca, iki ülke arasındaki işbirliğini tüm alanlarda geliştirme niyetinde olduklarını açıkladı.

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