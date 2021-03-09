Erdoğan ve Macron görüştü; Fransız akademisyenlerin çalışma izni uzatıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında geçen hafta video konferansı aracılığıyla gerçekleşen görüşmenin ardından Galatasaray Üniversitesi’nde görevli Fransız akademisyenlerin çalışma izinleri kısa süreli uzatıldı.

Fotoğraf: gsu.edu.tr

Söz konusu akademisyenlerin çoğunun çalışma izninin ‘B2’ seviyesinde Türkçe bildiğini kanıtlayan belge sunamadığı için geçen yıldan bu yana uzatılmadığı ortaya çıkmıştı. Bu sınavı şu ana kadar altı Fransız akademisyenin geçtiği bildirildi. Kararın Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Fransa’nın yabancı imam ve öğretmenler için en az ‘B2’ seviyesinde Fransızca bilme şartı getirmesine ‘misilleme olarak’ alındığı düşünülüyor.

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Euronews Türkçe’nin aktardığına göre Fransız Haber Ajansı (AFP), Erdoğan-Macron görüşmesinin ardından 14 Fransız akademisyenin çalışma izinin YÖK tarafından üç ile altı ay arasında uzatıldığını duyurdu.

YÖK’ün açıklamasında da 14 isme ‘‘B2’ye eşit veya daha yüksek Türkçe yeterliliğini belgeleyen bir belge sunması’ için zaman tanındığı belirtildi.

Bununla birlikte sayıları altı veya yedi olduğu tahmin edilen söz konusu şartı yerine getirmiş Fransız akademisyene hala çalışma izni verilmediği de ortaya çıktı. YÖK bu duruma açıklık getirmedi.

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‘Çok rastgele ve anarşik bir durum’

AFP haberinde öğrenim yılı temmuzda sona ermesine rağmen bazı öğretim görevlilerine sadece haziran ayına kadar izin verilmesine de dikkat çekilirken bir Fransız akademisyenin şu yorumuna yer verildi: “Çok rastgele ve tamamen anarşik bir durum.”

Suriye, Libya, Dağlık Karabağ ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili görüş ayrılıkları, Paris ile Ankara arasında son aylarda gerginliğin tırmanmasına yol açmıştı.

Galatasaray Üniversitesi, Ankara ile Paris arasında imzalanan özel anlaşmayla 1992 yılında kurulmuştu.