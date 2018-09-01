Erdoğan ve iki bakan, Fazıl Say’ı taziye için aramış: Sesi samimi ve sahipleniciydi

AKP’ye muhalif çizgisiyle bilinen dünyaca tanınmış piyanist Fazıl Say’ı annesinin ölümü sonrası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kültür Bakanı Mehmet Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun aradığı ortaya çıktı.

Say, Erdoğan’ın kendisine hitabetini “Çok samimi, çok sahiplenici, çok gerçekti…” diye niteledi.

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Fazıl Say, geçen hafta annesi Ayşe Güngör Say’ı kaybetmişti. Say’ın annesinin cenaze namazı kılması, dine uzak olması nedeniyle AKP çevrelerinde hedef olmasına sebep olmuştu. Bu tartışmalar yaşanırken AKP iktidarına muhalif çizgisiyle bilinen Fazıl Say’ı Erdoğan ve iki bakanın aradığı ortaya çıktı.

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök bugünkü yazısında, Japonya’da turnede bulunan Say’la konuyla ilgili yaptığı telefon görüşmesini yazdı. Özkök’ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

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“- İlk sorum şu oldu:

‘Cumhurbaşkanı’nın sesi nasıldı?’

Cevabı aynen şu oldu:

‘Çok samimi, çok sahiplenici, çok gerçekti…’

*

– İkinci sorum şuydu:

‘Seni ne zaman aradı?’

‘Cumartesi cenazeden birkaç saat sonra.’

‘Telefonda ne söyledi?’

‘Taziyelerini çok samimi, sıcak bir tonda, çok gerçek bir şekilde iletti.’

‘Sen ne cevap verdin?’

‘Ben de teşekkür ettim bu güzel davranışa, ‘Beni düşündüğünüz için teşekkür ederim’ dedim.’

*

Fazıl Say’ın Cumhurbaşkanı ile konuşması böyle… Ama bundan sonrası da var. Onu da Fazıl’ın ağzından aktarıyorum:

‘Annemin ölümünden sonra beni ilk arayan sağ olsun Murat Karahan oldu. Dünyaca ünlü müthiş bir tenor ve opera genel müdürü. Bana Kültür Bakanı’nın da aramak istediğini söyledi.’

‘Aradı mı?’

‘Evet Mehmet Ersoy Bey de aradı. Uzun uzun konuştuk. Randevulaştık.”

Çavuşoğlu teşekkür etmiş

Özkök’e Bakan Çavuşoğlu’nun da kendisini aradığı bilgisini veren Say, “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aradı. Onunla da bir gün görüşmeye karar verdik. Elçilerle ilgili yazdığım yazıya teşekkür etti” dedi.

En son konseri iptal edilmişti

Fazıl Say en son 24 Haziran seçimleri sonrası Harbiye Açık Hava’daki konserinin iptal edilmesi nedeniyle AKP iktidarıyla sorun yaşamıştı.