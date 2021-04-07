Erdoğan ve hemcinsi başkan oturmuş; kadın komisyon başkanı ayakta kalmış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ziyaretinde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ayakta kalmış!

Von der Leyen dün eşit statüde olduğu AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile birlikte Erdoğan’ı ziyaret etmişti.

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Üçlünün basına görüntü verdikten sonra resmi görüşme için geçtiği odada yalnızca iki koltuk bulunuyordu. Ve ‘bey‘ler bu iki koltuğa yerleşiveirnce von der Leyen ayakta kaldı.

Şaşkınlıkla Erdoğan ve Michel’in koltuklara yerleşmesini izleyen Avrupa Komisyonu’nun ilk kadın başkanı, “Hmm” benzeri bir şaşkınlık ifadesi mırıldanmasının ardından elini “Ne oluyor burada” anlamında yana doğru açtığı bir jest yaptı.

Eşit statüde olduğu erkek AB Konseyi başkanı Erdoğan’la yan yana koltukta otururken, Von der Leyen uzaktaki bir koltukta tek başına oturmak zorunda kaldı.

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Von der Leyen’in sözcüsü bugün yaptığı açıklamasında hadisenin başkanın eşit haklar meselesine odağının daha da keskinleşmesine yol açtığını belirterek şunları söyledi: “Videodan görüldüğü üzere komisyon başkanı bariz şekilde şaşırıyor. Başkanımızın protokol seviyesi AB Konseyi başkanıyla birebir aynıdır. Normalde yabancı ülkeleri ziyaretinde Avrupa Komisyonu başkanı gibi davranılır. Başkan temsil ettiği kurumun gerektirdiği protokolle davranılmasını bekler. Bu yüzden ekibinden gelecekte bir daha böyle bir olay yaşanmaması için gereken iletişimi kurmasını istedi.”

Avrupa Parlemantosu’nun İspanyol üyesi Iratxe García Pérez, Twitter hesabından “Önce İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiler. Şimdi resmi bir ziyarette Avrupa Komisyonu başkanını koltuksuz bıraktılar. Utanç verici” yazdı.