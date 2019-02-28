Erdoğan ve damadı, Trump’ın damadıyla görüştü: İlişkilerin geliştirilmesi konuşuldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı ve damadı Jared Kushner’in de aralarında bulunduğu bir ABD heyeti heyet Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Fotoğraf: DHA

Görüşmede Erdoğan’ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu. Erdoğan’ın ardından Kushner ile baş başa görüşen Albayrak, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki adımları istişare ettiklerini söyledi.

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Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Kushner’in Erdoğan’la yaptığı görüşmede, ABD Uluslararası Pazarlıklar Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ve ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook’un da hazır bulunduğunu kaydedildi.

Toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunun ele alındığı belirtilen açıklamada, Filistin ve İsrail arasındaki sorunların çözümü için Ankara ve Washington’un gösterdiği çabanın konuşulduğu ifade edildi.

Açıklamada, görüşmede ayrıca, bölgesel şartların daha iyi duruma getirilmesi için yapılabilecek yatırımların gündeme getirildiği kaydedildi.