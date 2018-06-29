Erdoğan ve Bahçeli’nin ‘OHAL uzlaşması’: İhtiyaç halinde yasal düzenleme yapılır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin OHAL’in kaldırılmasında, ‘ihtiyaç duyulması halinde yasal düzenleme’ yapılabilmesi temelinde uzlaştığı öğrenildi.

Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL, son olarak 19 Nisan’da üç ay daha uzatılmıştı.

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24 Haziran seçimlerine ‘cumhur ittifakı’ çatısı altında giren ve işbirliğini seçimden sonra da sürdürme konusunda irade beyanında bulunan iki partiden MHP, ortağının aksine OHAL’in sürmesinden yana tavır almıştı.

İki gün önce bir araya gelen iki liderin görüşmesinde, OHAL’in kaldırılması ve bedelli askerlikte mutabakata varıldığı iktidara yakın Sabah gazetesi tarafından duyurulmuştu.

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Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, görüşmede Erdoğan, OHAL’in kaldırılmasını istedi ve ekledi: “MHP’nin ve şahsınızın terörle mücadele konusundaki hassasiyetini biliyor ve bu konuda size destek veriyorum. Bizlerin ve AKP iktidarının da aynı şekilde terörle mücadele ile ilgili hassasiyetleri bulunuyor. İktidar olarak terörle mücadele hız kesmeden devam edecek. Bu noktada da MHP ile işbirliği içinde olacağız. Uzlaşma ve dayanışma içinde gerekirse Meclis’te, terörle mücadele ile ilgili yasal düzenlemeler de yaparak, ‘cumhur ittifakı’nda birlikte hareket edeceğiz. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra OHAL kalkabilir. Hak arama konusunda mağdur olanların önü açılabilir.”

‘Meclis yoluyla yapılacak’

Bu sözlerin Bahçeli’nin OHAL’in kaldırılmasına ‘ihtiyaç halinde yasal düzenlemelerin yapılması koşuluyla destek verdiği’ ifade edildi.

İki parti bu formülü tartışmaya başladı. Bu kapsamda mevcut ‘Terörle Mücadele’, ‘Türk Ceza’ ve ‘İç Güvenlik’ gibi yasalarda bazı düzenlemelerin yapılabileceği öngörülüyor.

Anayasa hükümlerine göre cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisi bulunuyor. Ancak cumhurbaşkanı, ‘temel haklar, kişi hakları’nı ilgilendiren konularda kararname çıkaramayor. Bu nedenle de düzenlemelerin ‘Cumhurbaşkanlığı kararnamesi’ ile değil, Meclis yoluyla yapılacağına dikkat çekiliyor.

Görüşmede de söz konusu düzenlemelerin AB ve Avrupa ile ilişkileri etkileyip etkilemeyeceği konusunun gündeme geldiği, Türkiye’de OHAL’in devam etmesinin hem yabancı yatırımcıları hem de Türk turizmini etkilediği kaydedildi.