Erdoğan ve Bahçeli’den Fatih’in türbesine ziyaret: ‘Açılışa 350 bin kişi iştirak etti’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Sultan Mehmet’in türbesini ziyaret etti.

Fotoğraflar: AA

Danıştay’ın Ayasofya’ya müze statüsü kazandıran 1934 tarihli kararı iptal etmesinden sonra Erdoğan yapının cami olarak kullanılmasına karar vermişti. Kutsal mekan bugünkü cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açıldı.

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Erdoğan, Ayasofya açılışı için 350 bin kişinin bugün cuma namazına iştirak ettiğini söyledi.

Erdoğan şöyle konuştu: “Artık burası aslına döndü, camiydi tekrar cami oldu. Şimdi ilanihaye inşallah cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder. (Ayasofya) tüm insanlığın bir kültür mirası olarak her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer.”

‘Cumhur ittifakı olarak dönüştürdük’

Bir süre türbede kalan Erdoğan, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, şöyle konuştu: “Her şeyden önce tabii ki müzeye çevrilmiş olan maalesef 1934’te Ayasofya’yı, bizim şu anda aslına Cumhur İttifakı olarak büyük bir gayretle döndürmüş olmamız, milletimizin 10 yıllara sari özlemini gerçekleştirme bakımından çok çok önemliydi. Az önce resmi rakam olarak aldığım 350 bin kişi bugün cuma namazına iştirak etmiş. Bu tabii çok çok önemli bir aşkın aslında mahsulüydü. Bunu gerçekleştirmek ve ondan sonra içerdeki bütün ibadeti, taati Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizesiyle gerçekleştirdik. Tabii şimdi bundan sonra içeride ve dışarda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yapacağı restorasyon çalışmaları var. Bu restorasyon çalışmalarıyla beraber Ayasofya’mızı inşallah çok daha farklı, çok daha anlamlı bir yapıya kavuşturmuş olacağız. Hep beraber biz emeği geçen tüm kardeşlerime, gerek burada yargının ortaya koyduğu tavra, gerekse Cumhur İttifakı olarak ortaya koyduğumuz tavrın inşallah birlik, beraberlik içerisinde devamını da Allah’tan diliyorum.”