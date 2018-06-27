Erdoğan ve Bahçeli ‘yeni dönem’i görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün ‘ittifak ortağı’ MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle görüştü.

Bahçeli, seçim sonuçlarının ardından “Partimiz hem kilit partisi olmuş hem de denge ve denetleme görevi almıştır” demişti. Meclis çoğunluğunu yakalayamayan AKP’nin tek başına yasa değiştirmesi için MHP’ye ihtiyacı var.

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Yarı resmi haber ajansı AA’nın haberine göre görüşmede AKP tarafında Başbakan Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ali İhsan Yavuz yer aldı.

Bahçeli’yle birlikte ise MHP’den genel başkan yardımcıları Semih Yalçın, Celal Adan ve Mustafa Kalaycı görüşmede hazır bulundu.

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MHP lideri görüşmede Erdoğan’ı tebrik etti. İki lider, Meclis ve yeni döneme dair fikir alışverişinde bulundu.

Basına kapalı görüşme, 40 dakika sürdü. Bu, iki ismin seçimden sonraki ilk görüşmesi.