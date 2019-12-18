Erdoğan ve Ala’nın kütük bilgisini sorgulayan üç kişiye toplam 10 yıl hapis

Erzurum Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nde görevli biri kadın ikisi erkek üç çalışan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile eski İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın T.C. kimlik numarası ile birleşik kütük, nüfus aile kayıt örneklerini sorguladıkları gerekçesiyle toplam 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Fotoğraf: Reuters

Müdürlükte çalışanların ihbarı üzerine üç kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet başsavcılığının incelemesinde, emeklilik işlemleri servisinde görevli N.G.’nin 8 Nisan 2016, saat 10:37’de Erdoğan’ın T.C. kimlik numarasıyla nüfus aile kayıt örneği sorgulaması yaptığı belirlendi. Kurumun kısa vadeli sigortalar servisinde görevli E.T.’nin ise 11 Nisan 2017, saat 10:11’de Efkan Ala, aynı gün saat 16:12’de de Erdoğan hakkında birleşik kütük sorgulaması yaptığı tespit edildi. Genel sigortalılar servisinde çalışan T.Ş.’nin ise 3 Mayıs 2017, saat 11.55’te Erdoğan’ın T.C. kimlik numarası ile kişi kayıt örneği sorgulaması yaptığı ortaya çıktı.

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İddianamede, şüphelilerin bahsi geçen sorgulamaları kurum sisteminden yapma görev ve yetkilerinin bulunduğu ancak bu sorgulamaları yapmaları yönünde herhangi bir talep olmadığı, bu suretle şüphelilerin sahip olduğu görevin verdiği yetkiyi kötüye kullanarak mağdurların kişisel bilgilerini ele geçirdiğine vurgu yapıldı. Üç kişi hakkında Erzurum 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

‘Kötü amacım yoktu’

Erdoğan’ın kademe ve derecesine baktığını söyleyen E.T., mahkemede şunları söyledi: “Kötü bir amacım olmaksızın T.C. kimlik bilgileriyle sisteme girerek sorguladım. Benim prim matrahım ile Efkan Ala ve Recep Tayyip Erdoğan’ın prim matrahlarını mukayese etmek için sorgulama yapmıştım. Ben bu kimlik bilgilerini ve şahsi bilgilerini hiçbir yerde hiçbir şekilde, kötü amaç için kullanmadım.”

Suçlamayı kabul etmeyen N.G. ise bilgisayarını açık bırakıp kısa süreli başından ayrıldığı sırada sorgulama yapılmış olabileceğini savundu.

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Erdoğan’ın kaydını incelediğinde cumhurbaşkanının AKP’ye katıldığını belirten T.Ş. de kendini şöyle savundu: “Aynı gün televizyonlarda gazetelerde ve Facebook sayfalarında Recep Tayyip Erdoğan’ın elinde üyelik formu olan görüntüleri yayınlandı. Ben de bu üyelik formu üzerinde yazan bilgilerin doğru olup olmadığını görmek maksadı ile bir sorguladım. Herhangi bir çıktı almadım. Bilgileri kimseyle paylaşmadım.”

Ceza çıktı

Dava sürecinin sonunda üç isim de ‘kamu görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle kişisel verilerin ele geçirilmesi’ suçundan hapis cezası aldı. E.T.’ye beş yıl, N.G ve T.Ş’ye ise iki buçuk yıl hapis cezası verildi.

Ocak ayında, Trabzon’da, Erdoğan’ın SGK kayıt verilerini inceleyen beş memura hapis cezası verilmişti.