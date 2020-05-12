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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: Uzunca süre maske kullanımına dikkat etmemiz gerek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, uzunca bir süre maske kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı’na video konferansla katılan cumhurbaşkanı, Türkiye’nin salgınla mücadelesinin başarıyla sürdürüldüğünü ifade etti.

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Erdoğan, yeni hasta sayısı, ölüm sayısı, yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı hasta sayısı bakımından olumlu bir çizgide ilerlendiğini belirterek “Dünyada bu hastalığın kökü kazınmadığı müddetçe sürekli teyakkuz halinde bulunmayı sürdürmemiz şarttır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, “Uzunca bir süre maske kullanımına dikkat etmemiz gerek” dedi.

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