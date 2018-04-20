Erdoğan uyardı: İttifak yapıyoruz diye MHP’ye oy kaptırmayalım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’li milletvekillerine “İttifak yapıyoruz diye MHP’ye oy kaptırmayalım” uyarısında bulundu.

24 Haziran erken cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesi Erdoğan, partisine mensup milletvekillerini gruplar halinde kabul ediyor. Erdoğan’ın görüşmelerde kampanya sürecine ilişkin iki uyarıda bulundu.

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24 Haziran erken cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesi Erdoğan, partisine mensup milletvekillerini gruplar halinde kabul ediyor. Erdoğan’ın görüşmelerde kampanya sürecine ilişkin iki uyarıda bulundu.

‘Erdoğan ismi dezavantaja da dönüşebilir’

Hürriyet’ten Nuray Babacan ve Gizem Karakış’ın haberine göre Erdoğan şöyle dedi: “Kamuoyunda, sandığa giderken ‘Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’a, milletvekili seçimlerinde başka partiye oy verilebilir’ algısı, oyunu oynanmaya çalışılıyor. Bu çok tehlikelidir. Buna izin vermemeliyiz. ‘Bize halktan yüksek teveccüh var’ diye gevşemeyin. Gece gündüz uyumadan çalışacağız. İki seçimin bir araya gelmesinin avantajları, dezavantajları da var. Erdoğan ismi avantaj olarak görünebilir ama bu dezavantaja da dönüşebilir.”

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Kürt seçmen uyarısı da yaptı

MHP ile AKP seçime ‘cumhur ittifakı’ adı altında giriyor. Buna göre iki partiden herhangi birine atılan oy ittifaka atılmış sayılacak. İttifaka düşen milletvekilleri de ittifak partilerine kendi amblemlerinin altına basılan mühür sayısına göre paylaştırılacak.

Erdoğan bu konuda şu uyarıyı yaptı: “İttifak yapıyoruz diye MHP’ye de oy kaptırmayalım. ‘Nasıl olsa MHP de bizden, MHP’ye de oy verelim’ havasına girmesin kimse. MHP ile AK Parti arasındaki bu çizgiye de dikkat edelim, rehavete kapılmayalım. Yeni dönemde, Meclis’te komisyonlarda çoğunluğa ihtiyacımız var; bu nedenle tek bir oy bile önemli. Seçmenleri uyarın, mühür vururken dikkat etsinler. Özellikle Kürt seçmenlerimiz üzerinde kara propagandaya karşı dikkatli olalım. Çünkü bölgede ‘İttifaka verilen oy, MHP’ye gidecek’ diye propaganda yapılacak. İttifak yapıyoruz diye Kürt seçmenin bizden uzaklaşmasına izin vermeyelim.”