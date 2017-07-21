Erdoğan, ‘ürkmedi’: Almanya kendine çekidüzen vermeli

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son dönemde gerginliğin arttığı ve Türkiye’ye yaptırım sinyali veren Almanya’nın kendisine ‘çekidüzen vermesini’ istedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in açıklamalarını şiddetle kınadığını belirten Erdoğan, hiçbir Alman şirketiyle ilgili soruşturma açılmadığını kaydederek, “Terörle, teröre bulaşanlarla siyaseti lütfen birbirine karıştırmayın. Ben, MİT’i, İçişleri Bakanım aradım sordum, Alman şirketleri ile ilgili soruşturma var mı? Hiçbir Alman şirketi ile ilgili bir soruşturma, araçtırma yoktur, hepsi yalandır” dedi.

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‘Bizim yargımız daha bağımsız’

Almanya’yı teröre destekle suçlayan Erdoğan, Türkiye’nin Alman şirketlere güvence olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’deki teröristleri Almanya’da saklayan hükümet önce bunun cevabını vermelidir. Onlara verilen maddi destekleri ne ile ifade edecekler. Ekranlarda sürekli yayınlanan ve AB’nin yasak koyduğu PKK’yı kendi caddelerinde Alman polisinin koruması altında gösteri yapmasına müsaade eden Almanya bunu ne ile izah edecek. Almanya kendine çekidüzen vermelidir, bizi de asla ürtüketmez. Kendi yargıları ne kadar bağımsızsa bizim yargımız onlardan daha da bağımsızdır. Biz bir çadır devleti değiliz, kabile devleti de değiliz.”

‘Hasbelkader zengin olmuşlar’

Cumhurbaşkanı, Almanya’ya ‘ekonomi dersi’ de verdi: “Esasen Almanya kökenli şirketler özel, ülkemizde özel bir yere sahiptir. Son 15 yılda 9 milyar dolara yakın yatırım yapan şirketler üzerinde baskı yapılmaya çalışılmaktadır. Dünyada serbest piyasa, pazar denen bir şey var. Bunlar serbest piyasayı da bilmiyorlar. Hasbelkader yakaladıkları zenginlikle Türkiye’yi tehdit etmeye kalkıyorlar.”

Türkiye ile Almanya arasında gerginlik

Son olarak Büyükada’da tutuklanan insan hakları savunucuları arasında bir Alman vatandaşının da bulunması nedeniyle iki ülke arasındaki gerginlik iyice tırmanmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’ye karşı bugüne kadar izledikleri politikayı sürdüremeyeceklerini, yeni bir politikayı gündeme alacaklarını ve Ankara’nın yaptıklarının karşılıksız kalmayacağını söylemişti.

Alman bakan yeni politikaya ilişkin şu ipuçlarını vermişti: “Alman şirketlerinin tehditler mevcutken Türkiye’deki yatırımlarını nasıl garantiye alabileceğimizi bilemiyoruz Önümüzdeki günler ve haftalarda AB’deki ortaklarımızla Türkiye’nin AB üyeliği hedeflerini ele alacağız. Mevcut şartlarda Gümrük Birliği’nin genişletilmesi konusunda nasıl görüşmeler yapılabileceğini düşünemiyorum. Alman hükümeti (Türkiye’ye yönelik) başka adımları da değerlendiriyor.”

Bakan, Türkiye’ye ilişkin seyahat uyarısının da dozunu yükselterek, “Her an herkesin başına absürt şeyler gelebilir”demişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Gabriel’in açıklamalarına destek vererek, yaptırımların ‘gerekli ve kaçınılmaz’ olduğunu söylemişti.

İki ülke arasındaki ilişkilerdeki gerginliğin kaynaklarından biri de Alman vatandaşı gazeteci Deniz Yücel’in tutuklu bulunması.

Almanya’dan gelen açıklamaları ‘talihsiz’ diye niteleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Almanya akıl tutulmasından kurtulmalı, rasyonel düşünmeli” demişti.

Alman Ticaret Odaları Birliği DIHK, iki ülke arasında bozulan ilişkilerin yarattığı belirsizlik nedeniyle Alman şirketlerin Türkiye’de yatırım yapmasının zorlaştığını duyurmuştu.

Son olarak Almanya’nın Türkiye’yle silah anlaşmalarını askıya aldığı bildirilmişti, Alman hükümeti Türkiye’den gelen tüm savunma projelerini gözden geçirildiğini duyurmuştu.