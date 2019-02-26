Erdoğan, üretim durduracak Honda’yı tutmak için Japonya’ya ‘ikna turuna’ çıkıyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, 2021 yılında Türkiye’deki üretimini durdurma kararı alan Honda’yla ilgili önümüzdeki ay Japonya’ya bir ziyaret olacağını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da bu yıl iki Japonya ziyareti yapacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Honda’nın küresel yeniden yapılanma kapsamında Gebze’deki fabrikasının 2021 yılında üretimi sonlandıracağı duyurulmuştu. Şirketin elektrikli araçlara odaklanacağı ve bu doğrultuda küresel imalat yapısında revizyonlar yapılacağı belirtilmişti. Honda’nın faaliyetlerinde daha yüksek üretim hacimleri beklediği bölgelere odaklanacağı kaydedilmişti.

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Habertürk’ten Naime Sert’in haberine göre Ermut, Honda ile temasların devam ettiğini söyledi.

Honda için ‘enteresan bir vaka’ ifadesini kullanan Ermut, kısa süre önce kapasite artışına giden şirketin kendilerine ‘Şu sebepten dolayı gitmek üzereyiz, bize destek olun’ gibi bir talebi olmadığını belirtti.

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Ermut “Anladığımız kadarıyla global ve bölgesel stratejileriyle ilgili yeniden yapılandırma var. Burada halihazırda oluşmuş olan üretim kapasitesinin yararlı şekilde farklı bir alanda kullanılması önemli. Bunun için yakın dönemde önümüzdeki ay içerisinde Japonya’ya ziyaretimiz de olacak” dedi.

Son dönemde ‘Türkiye’den yatırımlar gidiyor’ gibi bir algıyı yaratılmaya çalışıldığını savunan Ermut, bunu ‘çok iyi niyetli bulmadığını’ da sözlerine ekledi.