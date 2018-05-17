Erdoğan, üniversiteleri bölen yasayı imzaladı: 20 yeni okul kurulacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, köklü okulları bölen, 20 yeni üniversite kurulmasını öngören yasayı imzaladı.

Üniversiteleri bölen yasa, geçen günlerde Meclis’ten geçerek Erdoğan’ın onayın sunulmuştu.

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Erdoğan, bugün bölünmeyi de içeren dört yasayı imzalayarak Resmi Gazete’de yayınlanmak üzere Başbakanlık’a gönderdi.

Kanunlar Resmi Gazete’de yayınlanınca yürürlüğe girecek.

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Hangi üniversiteler bölünecek?

Kanuna göre, dördü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kurulacak. Aralarında İstanbul, Gazi, Anadolu, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk, Erciyes’in de bulunduğu bazı üniversitelerin bölümleri yeni üniversitelere bağlanacak.

Gazi Üniversitesi’nden bazı bölümlerin bağlanacağı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite eğitim hayatında yer alacak.

İstanbul Üniversitesi bölünerek, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa kurulacak. Bu üniversite, İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Cerrahpaşa Tıp, Florence Nightingale Hemşirelik, Hasan Ali Yücel Eğitim, Orman, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Veteriner ve Mühendislik fakültelerinden oluşacak. Ayrıca üniversitede, yeni oluşturulacak diş hekimliği, eczacılık, iktisat ve işletme fakülteleri de olacak.

Yeni kurulanlar

Kanuna göre, Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi adlarıyla 16 devlet üniversitesi kurulacak.

Ayrıca Ankara Medipol Üniversitesi, İstanbul Atlas Üniversitesi, Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi ve İzmir Tınaztepe Üniversitesi adıyla dört yeni vakıf üniversitesi açılacak.