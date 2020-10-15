Erdoğan: Üniversitelerde en kısa sürede yüz yüze eğitimi başlatmayı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, uzaktan eğitimin örgün öğretimin yerini tutmayacağını belirterek, “En kısa sürede yüz yüze eğitimi başlatmayı hedefliyoruz” dedi.

Erdoğan, erken seçim tartışmalarına ilişkin ise bunun kabile devletlerinde olduğunu belirterek seçim tarihinin Haziran 2023 olduğunu yineledi.

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Beştepe’deki 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuşan Erdoğan, geçmişte, üniversite eğitiminde de eğitimin diğer alanlarında olduğu gibi büyük sorunlar yaşandığını belirterek, 81 ilin hepsinde üniversite kurma sözü verdiklerini anımsattı.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

*Ülkemizin potansiyeli ve ihtiyacı mevcut kapasitenin üstündeydi. Belki gafletten belki kasıttan, üniversitelerin yaygınlaştırılmasına, engel olunuyordu. Mesleki eğitimin önü kesilerek, bu çarpıklık daha aşağı kademelere doğru genişletiliyordu.

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*207 kamu ve vakıf üniversitesi. 8 milyon 363 bin öğrenciye eğitim veriyor.

*Harçları biz kaldırdık. Burs ve kredi alan öğrenci sayısı 1 milyon 600 bine yaklaştı.

*YÖK Anadolu Projesi kapsamında Anadolu’daki üniversitelerdeki eksiklikler giderilecek. Gelişmiş üniverstilerimizin imkanları Anadolu’daki yolun başında olan ünivestiler için sağlanacak. ‘Eşleşme’ yapılarak, Anadolu’daki öğrencilerin eşleştikleri üniversitenin programlarından faydalanması sağlanacak.

*Her şeyi sorgulayan, araştıran nesiller yetiştirmeliyiz. Siz dekanlar, öğretim üyeleri eğitimin Mimar Sinanları’sınız.

*YÖK Sanal Laboratuvar Projesi ile genel kimya ve fizik laboratuvarı dersleri sanal ortamda verilebilecek.

*Yargı, ilk derece mahkemelerinden en yüksek organlarına kadar tüm unsurlarıyla adaletin tesisine hizmet ediyor

*Geçmişte adı cuntalarla, darbelerle anılan ordumuz sınır ötesinde destan yazıyor. Bize, “Fazla yayılıyorsunuz” diyorlar. Libya’da, Somali’de, Azerbaycan’da zulüm var. Seyir mi edelim? Biz duramayız. Ecdadımızdan gördüğümüz gibi durmaz oralarda da görevimizi yerine getiriririz.

*Milletten alamadığı gücü başka yerlerden devşirmeye çalışanlarını heveslerini kursaklarında bırakacağız.

*Erken seçim istiyorlar. Ne erken seçimi? Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde erken seçime gidilir? Bunlar kabile ülkelerinde olur. Üç ayda bir seçime giderler. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde böyle bir şey olamaz. 2023’ün haziran ayında seçim yapılacak. Öne almak mümkün değil.

*Son günlerde ülkedeki bu tatsız tartışmaları kınıyorum.

127 devlet üniversitesinden 123’ü uzaktan eğitim kararı alırken dördünden henüz yeni eğitim dönemi için uzakta öğrenim duyurusu yayınlamadı.