Erdoğan: Ülkemizin refah seviyesi arttı, faizler daha da düşecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, fırın, otomobil gibi ürünlerin satışının arttığını söyledi, refah düzeyinin arttığını belirtti, faizlerin ise daha da düşeceğini ifade etti. Akdeniz’deki geriginliklere de değinen Erdoğan, bölge ülkelerine ortak bir formül bulma çağrısında bulundu.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçti.

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Yunanistan ve Mısır arasında imzalanan deniz yetki anlaşmasının hiçbir hukuki temeli olmadığını söyleyen Erdoğan, “Biz diyoruz ki gelin Akdeniz’deki tüm ülkeler olarak bir araya gelelim, herkes için kabul edilebilir herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım. Sorunların hakkaniyetle çözümü için her zaman varız” dedi.

“Ekonomide olduğu gibi enerjide de ülkemizin bağımsızlığı için mücadele etmeye devam edeceğiz” diyen Erdoğan, şunları söyledi: “Ülkemizde yıllık çamaşır makinesi satışı 824 bin adetten 2 milyonun üzerinde bir seviyeye ulaştı, bulaşık makinesi satışı 282 binden 1 milyon 332 bin adede, fırın satışı 339 binden 817 bine yükseldi. Bunları niye söylüyorum, bütün bunlar ülkemizdeki refah düzeyini ifade etmesi bakımından rakamlar. Vatandaşımın alım gücünün nereden nereye yükselmesi bakımından anlam ifade ediyor.”

Erdoğan, kişi başına gelirde dünya ortalamasında üst gelir ortalamasına yükselttiklerini söyleyerek, “2019 yılında insani gelişmişlik sırasına göre Türkiye 6 basamak yükseldi. Bu sayede dünya bankası tarafından hazırlanan iş yapma kolaylığı endeksinde geçtiğimiz yıl 10 basamak birden yükselerek 33. sıraya yükseldik” dedi.

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Merkez Bankası’nın döviz rezervinin 28 milyar dolardan 90 milyar doların üzerine çıktığını söyleyen Erdoğan, “IMF bizden 5 milyar dolar istedi. O zaman ekonomiye bakan zat -şimdi parti kurmuş- gelip bana “Sayın başbakanım verelim mi?” dedi. “Verin” dedim. Bugün borç alan yarın talimat alır. Şimdi o zat parti kurmuş bize ekonomi öğretiyor” diye konuştu.

Dönemin ekonomiden sorumlu bakanı ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün FOX TV’de “Türkiye kötü yönetiliyor, reçete belli ama hasta, hasta olduğunu kabul etmiyor” demişti.

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

2019 yılı ülkemiz için yeniden dengelenme sürecinin yaşandığı bir yıl oldu. Maruz kaldığımız çok yönlü saldırılara rağmen ekonomimiz attığımız kararlı adımlarla 2019’un son çeyreğinde yeniden güçlü büyüme politikasına döndü. 2019 yılının son çeyreğinde ekonomimiz yüzde 6 oranında kayda değer bir büyüme kaydetti.

Ekonomik yükseliş 2020 yılının ilk aylarında da devam etti. Yılın ilk çeyreğinde ülkemiz yüzde 4.5 gibi yüksek bir büyüme performansı sergiledi.

Küresel finans sisteminin bize dayadığı yüksek faiz yaklaşımını asla kabul etmedik.

Kur saldırılarının etkisiyle yüzde 24’e çıkan MB politika faizi yüzde 8.25 seviyesine indi. Yüzde 35’lere çıkan piyasa faizi yüzde 8’lere kadar geriledi. Daha da düşecek.

Ülkemizin Gezi Olayları’yla başlayarak, 2013 yılından beri ardı ardına yaşadığı her saldırı ile birlikte korunma yöntemlerimizi geliştirdik. Girdiğimiz her mücadeleden başarılı çıktık. Türkiye’nin yükselen yıldızından rahatsız olanlar üzerimize geldiler.

Ülkemiz milyon kişi başına düşen vaka sayısında 73. sıradadır.