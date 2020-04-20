Erdoğan: Ülkemizde genel sağlık sigortası kapsamı dışında kalan neredeyse kimse yoktur

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başakşehir Şehir Hastanesi’nin açılış töreninde, “Ülkemizde genel sağlık sigortası kapsamı dışında kalan neredeyse kimse yoktur” dedi.

Fotoğraf: DHA

Hastanenin yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edildiğini belirten Erdoğan şöyle devam etti: “Dünyanın corona virüsü salgını ile adeta kavrulduğu bir günde bu açılışı yapmamız çok önemlidir. İnsanların hastane koridorlarında evlerinde öldüğü bir dönemde elimizdeki bu kıymeti iyi bilmeliyiz. Türkiye bu sürece oldukça avantajlı girmiştir.”

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Uluslararası kuruluşların anlamını yitirdiği bir dönemde olduklarını söyleyen Erdoğan, “Türkiye kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir. Bir şeyi daha burada hatırlatmam lazım Yeşilköy’de ve Sancaktepe’de aynı zamanda hava ulaşımı da olacak şekilde önlemimizi aldık. Sadece bugüne değil 10 yıl sonrasına da biz cevap verecek bir yatırımı yapıyoruz” dedi.

Kamu – özel sektör işbirliği yönteminin tüm dünyada hayranlıkla takip edildiğini belirten Erdoğan, salgın sürecinin, Türkiye’nin altyapısının gücü yanı sıra sağlık altyapısının ücretsiz verilmesinin de önemini gösterdiğini belirtti.

“Türkiye’de tamamen ücretsiz olan pek çok teşhis ve tedavinin batı ülkelerine bakım hizmetlerine nasıl yüksek ücretlerle sahip olabildiklerini görüyoruz” diyen Erdoğan, Türkiye’nin sağlık harcamalarına ayırdığı bütçenin 190 milyar liraya ulaştığının altını çizerek şöyle devam etti: “Az önce takdimi yapılan 115 ventilatör dışarıdan ithal edilerek geldi. Ama şu anda yerli ve milli olmak üzere 100 adet ventilatörü ekranda gördüğünüz bu kadro üretmiş durumda.”

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Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yolunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ‘yarım yamalak bıraktığını’ söyleyen Erdoğan, Ulaştırma Bakanlığı’nı devreye sokarak yolu yaptıklarını ifade etti.

Erdoğan, “‘Bir kongre merkezine panellerle ayrılmış hastane yapacağız’ demedik. ‘Yeşilköy Havalimanının bir bölümüne 45 günde 1005 yataklı hastane inşa edeceğiz.’ dedik” diyerek isim vermeden Adana’da sahra hastanesi kuran CHP’li büyükşehir belediye başkanı Zeydan Karalar’ı eleştirdi.