Erdoğan: Ülkemiz 18 yıl öncesine göre hayal dahi edilmeyecek bir yerde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 18 yıl öncesine göre hayal dahi edilmeyecek bir yerde olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından düzenlenen ‘Uluslararası Yatırım Zirvesi’ne video mesaj gönderdi.

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Dünya ile beraber Türkiye’yi de etkileyen corona virüsü salgınının, dalgalar halinde yayılmaya devam ettiğine değinen Erdoğan, şunları söyledi: “Covid-19 salgınında birçok ülke ekonomik bakımdan durgunluk yaşarken, Türk ekonomisi hamdolsun toparlama sürecini başarıyla yürütüyor. Üçüncü çeyrekte elde ettiğimiz güçlü büyüme oranını, ülkemizin bu süreçteki başarısının bir tescili olarak değerlendiriyoruz. Dünyada dengeleri altüst eden bu salgın, bizim gibi üretim kapasitesi yüksek ülkelerin önünde yepyeni fırsat pencereleri açmıştır. Coğrafi konumu, güçlü altyapısı, şoklara karşı kazandığı dirençle Türkiye, bu fırsatları değerlendirme noktasında en avantajlı ülkelerden birisidir.”

Erdoğan, Türkiye’nin özellikle Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışında olan uluslararası yatırımcılar için çok önemli avantajlar sunduğuna inandığını belirtti.

Erdoğan şöyle devam etti: “Satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük 13’üncü, OECD’nin ise en büyük yedinci ülkesiyiz. Her yıl 50 milyonu aşan ziyaretçiye ev sahipliği yaparak dünyada en fazla ziyaret edilen altıncı ülke konumundayız. Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2020 sıralamasında sadece son iki yılda 27 basamak ilerleme kaydettik. Tüm dünyada doğrudan yatırımların azaldığı bir dönemde biz, yatırımlarını artıran nadir ülkelerden birisi olduk. Küresel doğrudan yatırımların yüzde 12 gerilediği 2018 yılında, ülkemize gelen doğrudan yatırımlar yüzde 17.3 artarak 13 milyar doları aştı. 2002’den bu yana çektiğimiz 220 milyar dolarlık doğrudan yatırımı, uluslararası girişimcilerin Türkiye’ye güveninin tezahürü olarak görüyoruz.”

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‘Elini vicdanına koyan herkes görebiliyor’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son 18 yılda ekonomi, ticaret ve yatırımlarda elde edilen tüm kazanımların demokraside ve hukukta atılan adımlar sayesinde olduğunu vurguladı.

Erdoğan, şöyle devam etti: “Başarımızın sırrı, büyüme ve kalkınmayı demokrasi ile desteklemek, siyasi güven ve istikrarı, hukuk devletini güçlendirerek tahkim etmektir. Maruz kaldığımız onca saldırıya rağmen daha güçlü, daha müreffeh, daha demokratik bir Türkiye idealinden asla vazgeçmedik. Sivil toplumu işin içine kattık. Kamu kurumlarımızı, bürokrasimizi motive ettik. İstişare toplantıları düzenledik. Tıkanan noktaları açmak için çok büyük çaba harcadık. Sonuçta Türkiye’yi, Cumhuriyet tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesiyle tanıştırdık. Bugün elini vicdanına koyan herkes, ülkemizin 18 yıl öncesine göre hayal dahi edilmeyecek bir yerde olduğunu görebiliyor. Elbette ulaştığımız konumu yeterli bulmuyor, ‘Her dem yeni dirlikte, bizden kim usanası’ diyerek mücadelemizi sürdürüyoruz.”

Bu amaçla Türkiye’de hukuk, demokrasi ve ekonomide yeni bir reform seferberliği başlatıldığını, en geniş zeminde, en kapsamlı mutabakatla, kimseyi dışlamadan bu sürecin yönetilmesinin arzu edildiğini belirten Erdoğan, “Türkiye’nin büyümesi ve güçlenmesi için sözü, fikri ve yapıcı eleştirisi olan herkese kapımız açıktır. Ülkemiz, 2023 hedeflerine ancak 83 milyonun hep birlikte omuz ve destek vermesiyle ulaşabilecektir. Güçlü bir ekonomi için soframızdaki ekmeğin daha da büyümesi için 83 milyonun bir ve beraber olması, birlikte geleceğe yürümesi şarttır.” dedi.

Erdoğan, Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasında uluslararası doğrudan yatırımların taşıdığı kritik rolün bilindiğini dile getirerek, katılımcılara şöyle seslendi: “Ülkemizi yerli ve uluslararası yatırımcılar nezdinde riski az, güveni yüksek, kazancı tatminkar bir cazibe merkezi haline getirmekte kararlıyız. Önümüzdeki dönemde bu alanda gerçekleştireceğimiz ilave reformlarla yatırım ortamını daha da iyileştireceğiz. Altını çizerek ifade etmek isterim ki 18 yılda uluslararası müteşebbisleri asla yabancı yatırımcı olarak görmedik, görmüyoruz. Kendi insanımıza hangi imkanları sağlıyorsak, Türkiye’ye güvenen, Türkiye’nin yatırım ortamına inanan tüm girişimcilere de aynısını sağlıyoruz. Savunma sanayiinden gıdaya, dijital ekonomiden sağlık sektörüne kadar katma değeri yüksek, Türkiye’nin teknolojik dönüşümüne öncülük edecek yatırımları teşvik ediyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılara ‘Gelin, Türk misafirperverliğinin farkına varın’ diyorum. İlgili bakanlıklarımız ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’mizin sizlere gereken her türlü desteği sunmaya hazır olduğunu bilmenizi istiyorum.”