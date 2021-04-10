Erdoğan: Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü savunduk; Kırım’ın ilhakını tanımıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir biçimde savunduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, İstanbul’daki Huber Köşkü’nde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’le görüştü. Daha sonra Erdoğan ve Zelenskiy, ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

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Erdoğan, görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığını, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü savunduklarını, Kırım’ın Rusya tarafından ilhakını tanımama kararının teyit ettiklerini dile getirdi.

Erdoğan, Ukrayna’nın uluslararası toplumu Kırım konusunda bir araya getirmeyi hedefleyen girişimi Kırım Platformu’nu desteklediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Gerilimin artmasını arzu etmiyoruz. Karadeniz’i barış ve huzur denizi olmasına devam etmesi temel hedefimiz. Son dönemde sahada gözlemlediğimiz endişe verici tırmanmanın bir an evvel son bulmasını, ateşkesin sürmesini ve ihtilafın Minsk Anlaşması temelinde diyalog yoluyla çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz.”

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Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna’yla işbirliğinin, hiçbir surette üçüncü ülkelere karşı bir girişim değil olmadığını da sözlerine ekledi.

‘Türkiye’nin desteği önemli’

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkelerinin savunma sanayisinin, Türkiye’yle stratejik ortaklıklarının itici gücü olduğunu ifade etti.

Ukraynalı lideri, ikili ticaretin serbestleştirilmesi son derece önemli bulduğunu belirtirken, “Türkiye’nin egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün yeniden tesisi için verdiği destek son derece önemlidir” ifadesini kullandı.