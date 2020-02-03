Erdoğan, Ukrayna’da Rusya’nın Kırım’ı ilhakını gündeme getirdi: Tanımıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya’nın Kırım’ı 2014’de ilhak etmesini tanımadıklarını bir kez daha vurguladı.

Fotoğraflar: DHA

DW Türkçe’nin haberine göre Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile birlikte başkent Kyiv’de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin, Rusya tarafından Kırım’ın ilhak edilmesini tanımadığını belirterek, şöyle dedi: “Türkiye olarak Kırım’ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızın altını bir kez daha çizmek istiyorum. Ukrayna’nın egemenliğine ve Kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimizin aynı şekilde süreceğini teyit etmek istiyorum.”

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Kırım Tatarlarının durumunu yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan, “Bu ülkenin asli unsurları olan Kırım Tatar Türkleri’ne Ukrayna makamları ile birlikte destek olmayı sürdüreceğiz” dedi.

DHA’nın haberine göre Ukrayna’nın Zelenskiy liderliğinde yürüttüğü reform sürecini takdirle izlediklerini belirten Erdoğan, “Değerli dostum, modern ve güçlü Ukrayna vizyonunuzu paylaşıyor ve destekliyoruz. Ülkenin doğusundaki durumun Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle en kısa sürede çözülmesini umuyoruz” diye konuştu.

Erdoğan, bölgedeki insani krizin sona erdirilmesine yönelik çabaları desteklediklerini dile getirerek bölgenin barış ve istikrarı ile Ukrayna halkının esenliği için kendilerinin de ellerinden gelen katkıyı vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile ikili görüşmede siyaset, ekonomi, ticaret, turizm, kültür ile askeri alanda yaptıkları görüşmenin çok verimli olduğuna inandığını vurguladı.

“Toplam nüfusları 120 milyonu aşan iki stratejik ortak olarak serbest ticaret anlaşmasının müzakerelerini bu yıl içerisinde tamamlama noktasında kararımızı verdik” diyen Erdoğan, iki ülke ticaret bakanları tarafından imzalanan mutabakat muhtırası ile bu yöndeki iradeyi bir kez daha teyit ettiklerini söyledi.

Öte yandan Türkiye ve Ukrayna arasında altı farklı alanda anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında düzenlenen imza töreninde, ‘Türkiye ile Ukrayna Arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8’inci Toplantısı Sonuçlarına İlişkin Ortak Bildiri’ye imza atıldı.

Türkiye ve Ukrayna hükümetleri arasında; ‘Serbest Ticaret Anlaşması Müzakerelerine İlişkin Mutabakat Zaptı’, ‘Askeri Mali İşbirliği Anlaşması’, ‘Nakdi Yardım Uygulama Protokolü’ ve ‘Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimi Anlaşması’ imzalandı.

Toplantı sonrası ayrıca, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Ukrayna Acil Durum Hizmetleri Servisi arasında mutabakat zaptı ile Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Ukrayna Devlet Arşiv Servisi arasında işbirliği protokolüne de imza atıldı.