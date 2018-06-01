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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan Uber’i ‘bitirdi’: Öyle bir şey yok, taksilerimizin hakkını yedirtmeyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hükümetin ve taksicilerin hedefindeki Uber için “Uber, muber diye bir şey çıkmış, o iş bitti artık, öyle bir şey yok” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemeye göre, ‘korsan taşımacılık’ yapan araç sahibinin, yolcu taşımacılığı için aldığı ‘D2’ belgesi iptal edilecek. Belge, iki yıl boyunca kullanılamayacak.

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Söz konusu yasakla, akıllı telefon uygulaması üzerinden taksicilik hizmeti veren Uber’in faaliyetleri engellenmeye çalışılıyor.

İstanbul’da Özel Halk Otobüsleri Birliği’nin iftar programında konuşan Erdoğan, Uber’le ilgili şöyle dedi: “Uber, muber diye bir şey çıkmış, o iş bitti artık, öyle bir şey yok. Bizim taksicilik sistemi var. Bu nereden çıktı. Avrupa’da varmış, bana ne oradan, biz kararını vereceğiz. Kendine göre taksicilik sistemi yok böyle bir şey, kusura bakmasınlar. Trafik bunların üzerine gidecek. Gereğini yapacak. Taksilerimizin, hakkını kaptırmayız, yedirtmeyiz.” 

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