Erdoğan Twitter’ı yad etti: 140 karakterlik aforizmalarla yarım porsiyon aydın olunur

Sosyal medyaya karşı olduğu bilinen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, daha önce ‘baş belası’ dediği Twitter’a yeniden yüklenip, “140 karaktere sığdırılmış aforizmalarla yarım porsiyon aydın olunabilir, başka bir şey olunamaz” dedi.

4’üncü CNR İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı’nda konuşan Erdoğan, Türkiye’de okuma alışkanlığının zayıf olduğundan dem vurup, “Bizler ilk emri ‘Oku’ olan bir dinin müntesipleriyiz. Gösterilen onca çabaya rağmen kitap okuma oranlarını arzu edilen seviyeye çıkaramadığımızı üzülerek görüyorum. Kitap okumaya ayrılan sürenin yılda 10 saati bulması bize asla yakışmayan bir tablodur” diye konuştu.

‘Kitapseverler’ diye seslendi, tezahürattan konuşamadı

Türkiye’nin sadece ekonomide değil, kültür sanat konusunda da dünyanın ilk 10 ülkesinden biri olması gerektiğini söyleyen Erdoğan, dinleyicilere sık sık ‘Sevgili kitapseverler’ diye seslendi. Ancak konuşması sürekli, ‘Recep Tayyip Erdoğan’, ‘Dik dur eğilme, bu millet seninle’ gibi sloganlarla kesildi.

Erdoğan konuşmasını mecburen sloganların bitmesini bekleyerek sürdürdü.

‘Yarım porsiyon aydın’

Gezi Parkı eylemleri sırasında, “Şu anda Twitter denilen bir bela var, yalanın daniskası burada. Sosyal medya denilen şey aslında şu anda toplumların baş belasıdır” dediği Twitter’ı da gündemine alan Erdoğan, eski sözlerini aratmayan itirazlarda bulundu.

Erdoğan, sosyal medya sitesine, “Arama motoruyla ulaşılan bilgi kırıntılarıyla 140 karaktere sığdırılmış aforizmalarla gerçek bilgiye ulaşılamaz, alim hiç olunmaz. Bu şekilde sadece malumatfuruş olunabilir. Yarım porsiyon aydın olunabilir, başka bir şey olunamaz” diye yüklendi.