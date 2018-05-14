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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan, tutuklu gazetecileri ‘andı’: Bunlar terörist, bunlar bankamatik soyguncusu

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’deki tutuklu gazetecilerin, aslında gazeteci olmadıklarını savundu.

Fotoğraf: DHA

Erdoğan, İngiltere’de katıldığı bir etkinlikte, Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde (Chatham House) girdiği diyalogu anlattı.

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Cumhurbaşkanı, ‘sözde bir gazeteci’nin çıkıp 254 gazetecinin Türkiye’de tutuklu olduğunu söylediğini anlattı.

“Böyle bir sayı yok” diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Bir diğeri de; tam aksine bunlar gazeteci falan değil. Terör örgütü bunların eline bir basın kartı tutuşturmuş ve bunlar terörist, bunlar bankamatik soyguncusu, affedersiniz silah bulundurmaktan yakalanmış vesaire… Ve ‘Biz’ diyor, ‘Böyle bir ülkeye nasıl gelelim…’ Yani yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış ya. Bu da Türkiye’yi tanımıyor ama orada bizi bastırmaya çalışıyor. ‘Çık gel benim misafirim olursun’ dedim.”

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