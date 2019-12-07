Erdoğan: Türkiye’yi seven bizi seviyor; nefret eden bizden nefret ediyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin kaderiyle AKP’ninkinin ortak olduğunu savunarak, “Türkiye’yi seven bizi seviyor, Türkiye’den nefret eden bizden nefret ediyor” dedi.

İstanbul’da, lideri olduğu AKP’nin il danışma meclisi toplantısında konuşan Erdoğan bir kez daha ‘kibirli davranmanın’ siyaseten yanlış olduğunu belirterek, kentin öneminin de yeniden altını çizdi: “İstanbul’un nabzını yakalayan Türkiye’yi de yakalamış olur.”

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Son dönemde Suriye’deki harekat ve Akdeniz’de atılan adımların Türkiye’ye karşı öfke patlamasına neden olduğunu söyleyen Erdoğan, dünya liderlerinin kendisine, “Ne zaman oradan çıkacaksınız” diye sorduğunda, “Sizin ülkenizden o kadar uzakta ne işiniz var” dediğini anlattı.

Suriye halkı, ‘gidebilirsiniz’ demedikçe çıkmayacağız

NATO zirvesi için gittiği Britanya’da Fransa, Almanya ve Britanya’nın liderleriyle yaptıkları dörtlü zirveye de değinen Erdoğan “Suriye halkı, ‘Teşekkür ederiz; artık gidebilirsiniz’ diyene kadar oradan çıkmayacağız” dedi.

Türkiye’nin Libya’yla yaptığı anlaşmayla Akdeniz’deki oyunun bozulduğunu söyleyen Erdoğan, sondaj gemilerinin çalışmalarına devam etmesi konusundaki kararlılığı da bir kez daha dile getirdi.

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Yerel seçimlerden beri AKP İstanbul il teşkilatının 74 bin 176 üye kaydettiğini söyleyen Erdoğan, “İstabul teşkilatı dirilişte” dedi.

‘Malum zat’ dediği Davutoğlu’na: Halk Bankası’nı dolandırmaya kalkıyorlar

İstanbul’da bir Şehir Üniversitesi meselesi ortaya çıktığını ifade eden Erdoğan şunları söyledi: “Meselenin bir tarafında benim bir tarafında malum zatın olduğu (Ahmet Davutoğlu’nu kast ediyor) söyleniyor. Tahsisini başbakanlığım döneminde ben yaptım. Malum zat başbakan olunca bunu mülkiyet devrine dönüştürdü. Bu yapılamaz. Türkiye’de hiçbir üniversiteye tapu devri yoktur, olmamıştır. Bunlar dürüstlüğü kimseye bırakmıyor değil mi? Öksüz yetimin hakkını hiçe sayarak tapu devrini yapıyor. Yanında da sayın Babacan var, Mehmet Şimşek, Feridun Bilgin var. Kimin ne olduğunu öğrenen bunlar Halkbank”ı da dolandırmaya çalışıyor. Banka ciddi bir kredi veriyor. Şehir Üniversitesi’nin bankaya olan borçları 417 milyon noktasında. ‘Yapılandıralım’ diyorlar. Bunu nasıl yapacaksınız? Bankaya teminat bile vermediniz. “

Abdullah Gül arayıp, ‘Siz halledersiniz’ demiş

Halefi olan Cumhurbaşkanının (Abdullah Gül) kendisini aradığını ve “Siz isterseniz halledersiniz” dediğini söyleyen Erdoğan, “Ben de ona ‘Temennim o ki yerimde siz olsaydınız’ dedim” ifadelerini kullandı. Erdoğan şöyle devam etti: “Siz bankaların nasıl battığını biliyorsunuz, dedim ki biz de kasayı boşaltamayız ve tabi işin başından itibaren Ülker grubu buraya ciddi destekler verdi. Ülker grubu bizim verdiğimiz desteklerle ilgili bunu açık ve net bir şekilde söyledi.”



Buranın hamisinin Marmara Üniversitesi olduğunu, ne üniversitedeki öğrencilere ne akademisyenlerin düşmanı olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Bunlar bu konuda karalama kampanyasına devam edebilirler. Size elektronik ortamda gönderilen mesajları dikkatli okursanız ne olduğunu anlarsanız” dedi. Erdoğan, üniversiteyle ilgili Danıştay’a başvuran kurumun ise ‘CHP’nin yanından ayrılmayan TMMOB’ olduğunu söyledi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası’nın, Şehir Üniversitesi’ne bağlı İstanbul Kartal’daki eski TEKEL arazisinin devriyle ilgili açtığı davalar zincirinde son olarak Danıştay, bedelsiz arazi devri gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Üniversitenin bu araziyi ipotek gösterip Halkbank’tan kredi almış olması nedeniyle Halkbank, Danıştay’ın kararına da dayanarak önce üniversitenin kredi teminatlarını durdurdu sonra da tüm bankalardaki varlıklarına tedbir koydu.