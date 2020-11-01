Dün “Yeni bir ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye’yi ekonomi ile de alt edemeyecekler” dedi, “Yürüttüğümüz mücadeleyi başarıya ulaştırdığımızda Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en büyükleri arasında yer alacaktır” diye devam etti.

Fotoğraf: DHA

Erdoğan, partisinin 19 Mayıs Stadyumu’nda düzenlenen Samsun 7. Olağan İl Kongresi’nde konuştu.

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Depremden etkilenen İzmirlilerin yaralarını soğuklar ve yağışlar bastırmadan sarmakta kararlı olduklarını söyleyen Erdoğan, ekonomiyle alakalı şunları söyledi: “Ekonomimize yönelik saldırıların maliyetleri oldu. Hedeflerimize ulaşmak için hızla yol alırken bizi yavaşlattılar ama ülkemizi bu kutlu yoldan geri döndüremediler. Milletimizin beraberliğini bozamadılar. Kurdukları tuzakları bozduk.”

Erdoğan dün Van’da şunları söylemişti: “Ülkemizi ekonomi alanında kuşatmaya çalışanlara cevabımızı, yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz. Ekonomide gerçekleştirdiğimiz büyük yapısal değişim, en az kapitülasyonların kaldırılması kadar tarihi anlama sahiptir.”