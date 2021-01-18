Erdoğan: Türkiye’nin geleceği için vizyonu, hedefleri olan tek parti biziz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Ülkemizin ve milletimizin geleceği için vizyonu, hedefleri, projesi olan tek parti biziz. Diğerleri 18 yılın sonunda bizim yaptıklarımızı tartışmanın ötesinde yeni bir şeyi söylemenin hala çok uzağındalar” dedi.

Fotoğraf: AA

İstanbul’dan, partisinin dokuz ilde -Aydın, Mardin, Manisa, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Muş, Elazığ- düzenlenen kongresine bağlanan Erdoğan, 15 seçim ve referandumdan başarıyla çıktıklarını anımsatarak, 2023 seçimlerinin tarihi bir dönem noktası olacağını söyledi.

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Hala vesayetin hakim olduğu günleri bu ülkeye getirmek isteyenlerin vargüçleriyle çalıştığını savunan Erdoğan, “Hamdolsun milletimiz bunları biliyor. Kendi partisindeki hırsız, tecavüz, tacizlerin üzerini örtenleri halkımız çok iyi biliyor” dedi.

“CHP’nin başındaki zat, partisindeki taciz ve tecavüz olaylarına tam 65 gündür sessiz” diyen Erdoğan, şartlar ne olursa olsun milli iradeye bağlılığını sürdüren bir kadro olduklarının altını çizdi.

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

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*AK Parti hiçbir zaman sadece seçimden seçime millete giden, insanların kapısını çalan bir parti olmadı.

*Tarihi mücadelenin en zorlu kısımlarını geride bıraktık, bundan sonra ektiğimiz tohumların hasılasını toplama vaktidir.

*Demokrasi üzerinden eleştiri yönetenler, kuyrukları sıkıştığında demokrasi adına en utanç verici pratiklere imza atmaktan çekinmiyorlar. Çünkü bunlar için demokrasi kendi çıkarlarına hizmet ettiği sürece yücedir. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden ticarete her alanda bu yeni sürece uygun atılımlar içerisindeyiz.

*Biz hep yüzü geleceğe dönük bir parti olduk. Bu şekilde de hareket etmeyi sürdüreceğiz.

*İnşallah şubat ayı sonuna kadar tüm il kongrelerimizi bitirerek, 7. Olağan Büyük Kongremiz öncesi hazırlıklarımızı tamamlamayı hedefliyoruz.

Konuşmasının ardından tek tek tüm il başkanlarını ‘Rabia selamı’yla selamlayan Erdoğan onlardan da aynı şekilde karşılık vermelerini istedi.