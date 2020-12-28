Erdoğan: Çin aşılarının yılbaşından önce ülkemize teslim edilmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamasında, “Çin’den sipariş verdiğimiz aşının ilk partilerinin yılbaşından önce ülkemize teslim edilmesini bekliyoruz” dedi.

Erdoğan’ın açıklamasından satır başları şöyle:

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*Her şeyiyle kendimizin üretimi olan ilk haberleşme uydumuzu, inşallah 2022’de uzaya gönderiyoruz. Alternatif maliyetleri onlarca milyon dolar olan pek çok projeyi bir süredir ülkemizde yürütebilecek kapasiteye zaten ulaşmıştık. ‘Bir milyon yazılımcı’ böyle bir projeye gençlerimizin ilgisi, geleceğimiz için bize umut vermiştir. Şimdi bu çalışmaları daha da ileri taşıyoruz.

*İlk aşaması 2020-2023’ü kapsayan faaliyetleri hayata geçirip ülkemizin dijital altyapısını siber saldırılara karşı güvenli hale getireceğiz

*2023’te ülkemizi dünyanın en büyük 10 devleti arasına sokarak örnek bir başarıyı ortaya koyacağız.

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*Salgın döneminde üzerinde en çok konuşulan hususlardan biri gıda üretimi ve tedarikinin sürdürülebilir olmasıydı. Yaşadığımız kuraklık bu tartışmayı daha da önemli ve anlamlı hale getirmiştir. Tarımda geçtiğimiz yüzyılın üretim anlayışıyla bugünkü arasında çok büyük fark bulunuyor. Bir asır sonrasında çok daha büyük farklılık ortaya çıkacağı açıktır.

*Bugün 140 ülke, başka yerlerde toprak kiralamak üzere kendisini geleceğe hazırlamanın gayreti içindedir. Toprak kiralamada amaç bugünün ihtiyaçlarını karşılama değil, yarım asır bir asır sonrasının ihtiyaçlarını karşılamadır. Türkiye olarak biz de çeşitli yerlerde toprak kiralamaya başladık.

*Türkiye, geçtiğimiz 18 yılda, tarımsal milli gelirini 37 milyar liradan 278 milyar liraya yükselterek, Avrupa’da ilk sıraya yükselmiştir.

*Toprak nedir, üretim nasıl yapılır bilmeyenler, ağızlarını her açtığında saman ithalatından bahsederek aslında cehaletlerini sergiliyor.

*Saman ihracatımız, 84.5 bin ton geliri de 14 milyon dolardır. İthalat dedikleri saman bin 953 tondur. Söyledikleri sadece yalan, iftira ile belki günü kurtarmak mümkündür ama bu tarzın ne çiftçiye ne de ülkemize bir faydası vardır.

*Önümüzdeki dönemde ülkemizin, bu partilere (muhalefet partileri) oy verenlerin ferasetiyle köklü bir muhalefet reformunu hayata geçireceğine inanıyorum.

*(AİHM’in Demirtaş kararına muhalefetin tavrı) Kendileri bu işlerde yetki sahibi olsalar, bu terörist destekçisini hemen serbest bırakacaklar.

*Corona virüs salgını mutasyonların açtığı belirsizliklerle devam ediyor. Türkiye salgın sürecini başarıyla sürdüren ülkeler arasında yer alıyor.

*Aşı tedarik ve geliştirme çalışmalarının gerisinde kalmamız kesinlikle mümkün değildir. Tüm aşı çalışmalarını yakından takip ediyor, neticesine göre anlaşmaları yapıyoruz.

*İngiltere ile serbest ticaret anlaşması imzalama aşamasına geldik. Yarın, inşallah bu anlaşmanın imzaları atılıyor.

*Almanya’dan gelecek aşıların ocakta ulaşacağını umut ediyoruz.

*Yüzyüze eğitime verilen arayı 15 Şubat 2021’e kadar uzatıyoruz.