Erdoğan: Türkiye kimseden icazet almadan istediğini yapabileceğini gösterdi

Mustafa Kemal Atatürk, 28 Ekim 1923’te, Çankaya Köşkü’nde, silah arkadaşları ve milletvekillerinin bulunduğu bir yemekte, “Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz” dedi. Bir gün sonra, “Benim en büyük eserim” diye nitelediği Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyet coşkusu 96’ncı yılında tüm Türkiye’de coşkuyla kutlanıyor.