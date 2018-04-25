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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: Türkiye, adalet konusunda çok daha iyi bir döneme giriyor

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Türkiye’nin adalet alanında daha iyiye gittiğini’ söyledi.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

AA’nın aktardığına göre ‘Ak Saray’daki Anayasa Mahkemesi’nin 56’ncı kuruluş yıl dönümünü yemeğinde konuşan Erdoğan, “Adalet mülkün temelidir” diyerek adaleti devletin odağına yerleştiren bir medeniyetin mensupları olduğunu ifade etti.

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“Buradaki asıl mesaj coğrafyamızın ve medeniyetimizin adalet konusundaki o geniş birikimidir. Bir yerde adalete olan özlem çok fazla ifade ediliyorsa orada zulüm var demektir” diyen cumhurbaşkanı, doğuda ve batıdan en büyük adalet reformlarının, en büyük zulüm düzenlerinin ardından geldiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı, “Bugün bizlere düşen görev dünyanın, ülkelerimizin ve toplumlarımızın eski karanlık günlere dönmesini beklemeden insanlığın adalet talebine kulak vermektir” dedi.

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‘Türkiye, adalet konusunda çok daha iyi bir döneme giriyor’

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Asırlardır yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen her defasında süratle toparlanıp yeniden demokrasi ve hukuk devleti yoluna girebiliyorsak işte bu sayededir. Son yıllarda bu durumun yeni ve tarihi örneklerini hep birlikte yaşadık. Demokrasiye ve hukuk devletine olan bağlılığımızdan taviz vermeden vesayetten tutun darbe teşebbüslerine ve terör saldırılarına kadar nice tehdidin üstesinden gelmeyi başardık. Hatta sadece tehditleri bertaraf etmekle kalmadık çok kritik bir yönetim değişikliği sürecini de hamdolsun suhuletle neticeye ulaştırdık. Şimdi 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin ardından tüm unsurlarıyla hayata geçecek olan yeni yönetim sistemimizle yürütmeyi daha güçlü, yasamayı daha itibarlı, yargıyı da daha bağımsız hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu tarihi değişime birikimleriyle, yol göstermeleriyle, içtihatlarıyla destek olan yargı mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Türkiye her alanda olduğu gibi adalet konusunda da çok daha iyi bir döneme giriyor.”


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