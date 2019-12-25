Erdoğan Tunus’tan seslendi: Libya’dan davet gelirse adımımızı ona göre atarız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tunus’ta mevkidaşı Kays Said ile görüştükten sonra Türkiye’nin Libya’ya asker gönderip göndermeyeceğine ilişkin soruyu, “Davet gelirse adımımızı ona göre atarız” diyerek yanıtladı. Erdoğan, böylece geçmişte de sarfettiği “Gerekirse Libya’ya asker göndeririz” tezini bir kez de Tunus’ta dile getirmiş oldu.

Fotoğraf: DHA

Libya’daki durumdan komşu ülkeler gibi Tunus’un da rahatsız olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Libya’daki istikrarın sağlanmasına Tunus’un yapıcı katkısı olacağı inancındayım. Libya’da Hafter kendisine vazife çıkarıyor” dedi.

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Said’le Libya meselesini masaya yatırdıklarını ve bu ülkede ateşkesin sağlanması konusunda işbirliğini konuştuklarını söyleyen Erdoğan’a ziyaretinde; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik ediyor.

Ulusal Libya Ordusu’nun başındaki general Halife Hafter, iç savaş devam eden Libya’nın doğu bölgelerini kontrol ediyor. Türkiye’nin askeri ve deniz sınırları konusunda anlaşma imzaladığı ve tanıdığı Libya Ulusal Hükümeti ise ülkenin batısını kontrol ediyor.