Erdoğan, Trump öncesi Putin’e güvence verdi: Mutabakatımızda aksama yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Osaka’da görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e S-400’ler için “Mutabakatımızda da bir aksama söz konusu değil” dedi.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 zirvesine katılan Erdoğan, Putin’le ikili görüşme yaptı. Görüşme, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzelerini satın almasıyla ilgili çıkan diplomatik krizin konuşulacağı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki zirveden hemen önce yapıldı.

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Putin’le görüşmesinin basına açık bölümünde konuşan Erdoğan, Türkiye Rusya ilişkilerinde önemli bir ivme yakalandığını belirterek şunları söyledi: “Özellikle S-400’lerin sevkiyatı konusunda Duşanbe’de mutabakata vardığımız gibi, yol haritasının devamını şu anda izliyoruz. Füzenin ortak üretimi başta olmak üzere teknoloji transferini de içerecek şekilde ilerletilmesi bizim için de öncelik taşıyor. Şu anda öyle zannediyorum ki gözler bu işin sevkiyatıyla ilgili olan kısımda. Zaten bu konudaki mutabakatımızda da bir aksama söz konusu değil.”

Putin ise 2018’de iki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin yüzde 15 arttığını belirterek “Her iki taraftan da yaklaşık 10 milyar dolar ciddi miktarda karşılıklı yatırımlar söz konusudur. Buna ilaveten 900 milyon euro’luk bir ortak yatırım platformu üzerinde çalışmalar devam etmektedir” diye konuştu.