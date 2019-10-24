Erdoğan: Trump’ın mektubuna kırgınız; Mazlum kod adlı teröristi teslim etmeliler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın harekatın başlamasının hemen ardından gönderdiği mektup dolayısıyla kendisine ‘kırgın’ olduklarını söyledi. Erdoğan, Trump’ın hem mektupta hem de açıklamalarında sık sık sözünü ettiği Demokratik Suriye Güçleri (DSG) komutanı ‘General Mazlum’un ABD tarafından kendilerine teslim edilmesi için adalet bakanına talimat verdiğini de açıkladı.

TRT ortak yayınındaki ‘Cumhurbaşkanı Özel’ programında konuşan Erdoğan, bu konuda şunları söyledi: “Bir taraftan teröre karşı mücadeleyi konuşuyoruz bir taraftan onların gönderdiği mektupları kendi mektuplarınıza ek yapıp bize gönderiyorsunuz. Bunları hep konuştuk. Biz bunları Trump’ın kendisine bizzat anlattık. Biz şu anda size kırgınız, bir teröristle mektup alışverişinde bulunuyorsunuz, o mektubu kendi mektubunuza ek yapıp bize gönderiyorsunuz.

Reklam

Mazlum denilen kod adlı kırmızı bültenle aranan terörist. Amerika’nın bu adamı bize teslim etmesi lazım. Adalet Bakanımız da zannediyorum bu arada yazışmaları yapacaklar, Mazlum kod adlı teröristi isteyecekler. ABD’nin vermesi lazım bize.”

Trump’ın, Barış Pınarı Harekatı’nın başladığı 9 Ekim’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, operasyon hakkında gönderdiği mektup, ateşkes görüşmesi için ABD başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığındaki heyetin 17 Ekim’de Ankara’ya geldiği gün, ortaya çıkmıştı. Mektupta Trump, Erdoğan’a “Kabadayılık yapma, aptal olma” demişti. Trump mektubunda ayrıca “Harika bir anlaşma yapabilirsin. (DSG Komutanı) General Mazlum (Kobani) seninle müzakere etmeye ve daha önce hiç vermedikleri tavizleri vermeye hazır. Onun bana yolladığı, daha yeni elime ulaşan mektubunun bir kopyasını da gizli olarak (bu mektuba) iliştiriyorum” demişti.